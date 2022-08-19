大陸宣告數位經濟規模突破200兆元 佔GDP比重近四成

大陸網路基礎建設跟網路普及率，近年多有發展，最新數據顯示，截至2021年底大陸的網路普及率達73%、有10.32億人的網民規模，而大陸數位經濟規模達台幣200兆元，佔整個大陸GDP比重將近四成。

據觀察者網報導，19日上午大陸中央網信辦（國家網信辦）副主任、新聞發言人牛一兵指出，2012年到2021年，大陸網民規模從5.64億增長到10.32億，網路普及率從42.1%提升到73%，建成全球規模最大5G網路和光纖寬頻，5G基地台數量達到185.4萬個，5G行動電話用戶超過4.55億戶。目前所有地級市全面建成「光網城市」，行政村、脫貧村通寬頻率達到了100%、IPv6擁有位址數量居世界第二。

在數位經濟規模上，他指出大陸已連續多年穩居世界第二，從2012年的人民幣11兆元（約合台幣48.54兆元）增長到2021年的45.5兆元（約合台幣200.76兆元），占GDP比重由21.6%提升到39.8%，電商交易額、行動支付交易規模全球第一。

在研發上，他強調資訊領域核心技術自主創新取得突破，2021年，大陸PCT國際專利申請中網信領域的數量超過3萬件，全球占比超過三分之一。高性能計算保持優勢，5G實現技術、產業、應用全面領先，北斗導航衛星全球組網。晶片自主研發能力穩步提高，國產作業系統性能大幅提升，大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等研究取得積極進展。

最後是執法上，他指出2022年上半年累計依法約談網站平台3,491家，罰款處罰283家、暫停功能或更新419家、下架應用程式177款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站12,292家。他特別提到，7月根據查明的違法違規事實，依法對滴滴全球股份有限公司處人民幣80.26億元（約合台幣354.13億元）罰款。