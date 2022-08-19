陸商務部：加入「數位經濟夥伴關係協定」工作組成立

大陸加入「數位經濟夥伴關係協定」的工作組已經宣告成立，未來將會進行談判，力求盡早加入此協定。

據大陸商務部官網19日消息，8月18日，根據「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）聯合委員會的決定，中國大陸加入DEPA工作組正式成立，全面推進加入DEPA的談判。

消息指出，大陸國家主席習近平2021年10月30日出席二十大工業國（G20）峰會時宣布大陸決定申請加入DEPA，此後大陸與DEPA成員國紐西蘭、新加坡、智利在各層級開展對話，舉行了十餘次部級層面的專門會談、兩次首席談判代表會議、四次技術層非正式磋商，「深入闡釋中國數位領域法律法規和監管實踐，全面展現中國在DEPA框架下與各方開展數字經濟領域合作的前景。DEPA成員國歡迎中國提出加入申請，讚賞中國為加入DEPA所做努力，作出了成立中國加入DEPA工作組的決定」。