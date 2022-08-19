電荒再現 大陸官方試行鼓勵電動車離峰時段充電

大陸部分地區近期再度出現供電不足的問題。央視新聞報導，在高溫天氣影響下，中國大陸多個省份的用電負荷屢創新高，為保障用電高峰電網安全運行，國家電網在部分高溫高負荷省份試點推行電動汽車錯避峰充電。

報導稱，首批開展試點的是重慶、浙江、湖北三個省市，覆蓋近35萬根充電樁，將在下午3時到晚上10時用電高峰時段，適時適度調整充電功率，平抑用電高峰負荷。

同時，大陸國家電網還將通過手機充電客戶端，發放充電服務費5折優惠券，引導電動車主在夜間等離峰時段充電。

大陸國家電網智慧車聯網技術公司副總經理屈憲軍表示，此次參與錯峰充電的三個省市的電動汽車保有量近80萬輛，如果集中在高峰時段充電，將增加電網負荷200萬千瓦的負荷，相當於30多萬戶家庭的用電負荷。

如果採取負荷調控和錯峰用電措施，將能保障電網安全，更能保障民生用電需求。

報導稱，錯避峰充電，降低充電功率，會適當延長充電時間，一次充電最多會延長5到6分鐘，國家電網將對此給予一定的充電服務費優惠。

據統計，目前大陸全國電動汽車保有量已經突破1,000萬輛，每輛車都相當於一個小的移動儲能電站，未來既可以充電，也可反向送電。下一步，國家電網將更大範圍發揮電動汽車的「電力海綿」作用，穩定電網運行，保障電力安全供應。