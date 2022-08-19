快訊

出國日子不遠了？蔡總統：已請政院評估開放邊境

林智堅回新竹操盤？從沈慧虹新浮木 看柯家班恩仇錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電荒再現 大陸官方試行鼓勵電動車離峰時段充電

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸試行鼓勵電動車在用電離峰時段充電。圖為廣西柳州一處充電站。中新社
大陸試行鼓勵電動車在用電離峰時段充電。圖為廣西柳州一處充電站。中新社

大陸部分地區近期再度出現供電不足的問題。央視新聞報導，在高溫天氣影響下，中國大陸多個省份的用電負荷屢創新高，為保障用電高峰電網安全運行，國家電網在部分高溫高負荷省份試點推行電動汽車錯避峰充電。

報導稱，首批開展試點的是重慶、浙江、湖北三個省市，覆蓋近35萬根充電樁，將在下午3時到晚上10時用電高峰時段，適時適度調整充電功率，平抑用電高峰負荷。

同時，大陸國家電網還將通過手機充電客戶端，發放充電服務費5折優惠券，引導電動車主在夜間等離峰時段充電。

大陸國家電網智慧車聯網技術公司副總經理屈憲軍表示，此次參與錯峰充電的三個省市的電動汽車保有量近80萬輛，如果集中在高峰時段充電，將增加電網負荷200萬千瓦的負荷，相當於30多萬戶家庭的用電負荷。

如果採取負荷調控和錯峰用電措施，將能保障電網安全，更能保障民生用電需求。

報導稱，錯避峰充電，降低充電功率，會適當延長充電時間，一次充電最多會延長5到6分鐘，國家電網將對此給予一定的充電服務費優惠。

據統計，目前大陸全國電動汽車保有量已經突破1,000萬輛，每輛車都相當於一個小的移動儲能電站，未來既可以充電，也可反向送電。下一步，國家電網將更大範圍發揮電動汽車的「電力海綿」作用，穩定電網運行，保障電力安全供應。

電動汽車

延伸閱讀

邱進益：擔心明年秋天兩岸會有重大危機

未觸動反分裂國家法 大陸學者稱裴洛西訪台是「有驚無險」

大陸公益林效益逾2700億元

榮成擁熱電廠 不怕陸限電

相關新聞

陸商務部：加入「數位經濟夥伴關係協定」工作組成立

大陸加入「數位經濟夥伴關係協定」的工作組已經宣告成立，未來將會進行談判，力求盡早加入此協定。

中國廠商8吋碳化矽晶體出爐 台廠急起直追拚長晶

中國晶盛機電日前宣布首顆8吋N型第三代半導體碳化矽晶體出爐，加上全球主要大廠布局8吋碳化矽基板腳步積極、競爭激烈，台廠正...

電荒再現 大陸官方試行鼓勵電動車離峰時段充電

大陸部分地區近期再度出現供電不足的問題。央視新聞報導，在高溫天氣影響下，中國大陸多個省份的用電負荷屢創新高，為保障用電高...

四川嚴重缺電企業被迫停工 衝擊特斯拉、上汽整車生產

四川、重慶近期爆發嚴重缺電問題，已經波及中國大陸的汽車產業供應鏈。財新網報導，上海市經濟和信息化委員會（簡稱「經信委」）...

寧夏推沙漠經濟 影視城、沙湖吸客

為在艱巨的自然環境下，推進脫貧，寧夏回族自治區近年透過生態改造，積極扭轉荒漠，發展農牧業、文旅等，其中，鎮北堡西部影城曾...

上海進出口值 7月首度破4000億

上海海關18日發布的統計數據顯示，今年7月上海市進出口貿易額創下單月歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。