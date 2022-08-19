大陸公益林效益逾2700億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據內蒙古自治區林草局消息，最新的公益林生態效益監測評估數據顯示，落實公益林管護18年來，內蒙古森林質量持續提高，林分植被固碳能力持續增強，大陸國家級公益林生態效益總價值量已達人民幣2703.52億元。

新華社報導，據介紹，大陸國家級公益林生態效益總價值量包括涵養水源、凈化大氣環境、固碳釋氧、生物多樣性保護、保育土壤等多項生態功能的價值。

2004年以來，經過多次規劃、更新，內蒙古已有15346.76萬畝國家級公益林納入管護範圍。內蒙古在全區建立管護責任區4萬多個，聘用護林員近9.5萬人（含兼職），建設固定管護站點1700多個。

大陸國家級公益林是由地方人民政府劃定，並且經大陸國務院林業主管部門審核認定的公益林。大陸國家級公益林所在區域的生態區位極為重要，或生態狀況極為脆弱，對大陸國土生態安全、生物多樣性保護以及經濟社會可持續發展具有重要作用。

內蒙古 人民幣 國務院

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