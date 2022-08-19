上海打造滴水湖AI創新港

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

加快人工智能產業發展，上海又有新舉措。18日，在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區，滴水湖AI創新港建設啟動。啟動儀式現場，共有超過40個人工智能產業項目簽約入駐，總投資額超過人民幣300億元。

新華社報導，據介紹，簽約入駐滴水湖AI創新港項目覆蓋智能芯片（晶片）、自動駕駛、算力算法、數位孿生等領域，將帶動更多先進技術成果在臨港新片區落地轉化。

打造滴水湖AI創新港，是臨港新片區加強產業集群化發展的重要舉措。中國工程院院士、上海交通大學校長林忠欽說，上海交通大學將全面參與構建臨港新片區前沿產業體系，推動更多原創成果在臨港新片區落地轉化，吸引更多科研人才到臨港新片區建功立業。

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