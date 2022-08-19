上海進出口值 7月首度破4000億
上海海關18日發布的統計數據顯示，今年7月上海市進出口貿易額創下單月歷史新高。
中新社報導，7月，上海市進出口值達到4042.2億元（人民幣，下同），歷史上首次突破4000億元，出口、進口較去年同期分別增長32.9%、16.4%。
從出口方面來看，電腦通信產業出口繼續發揮支柱作用。今年7月，上海市自動數據處理設備及其零部件出口231.3億元，增長52.8%，佔全市出口總值13.2%，拉動全市出口增長6.1個百分點。其中，筆記型電腦出口152.3億元，增長1.06倍；手機出口46.3億元，增長13.4%。
當月，上海勞動密集型產品出口亦大幅增長，出口值223.4億元、增長36.4%，拉動全市出口增長4.5個百分點。新能源產業出口則持續發力，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口55.2億元、27.5億元、10.9億元，分別增長19.5%、560.9%、197.4%，合計拉動全市出口增長3個百分點。
從進口方面來看，高端消費品進口增速領跑。7月，上海市消費品進口499.5億元，增長12.3%，拉動全市進口增長2.8個百分點，這也是今年3月份以來首次恢復正增長。其中，乘用車、鐘表、首飾、鑽石等高端消費品分別增長56.9%、13.8%、36%、14.7%。
7月，電腦通信產業生產所需的積體電路、半導體製造設備、自動數據處理設備零附件進口分別增長23.2%、42.2%、73.7%，新能源等產業發展亟需的鎳鐵、碳酸鋰進口增長216.3%、37.1倍。上述5種產品合計進口393.5億元，拉動當月上海市進口增長6.3個百分點。
此外，7月以來國際現貨黃金價格短暫下探後快速回升，進一步刺激中國大陸普通消費者購買意願，7月上海市黃金進口166.4億元，增長25.7%。
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