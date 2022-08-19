寧夏推沙漠經濟 影視城、沙湖吸客

為在艱巨的自然環境下，推進脫貧，寧夏回族自治區近年透過生態改造，積極扭轉荒漠，發展農牧業、文旅等，其中，鎮北堡西部影城曾是電影「大話西遊」拍攝地，和沙湖生態旅遊景區兩地每年可吸引逾百萬遊客。

鎮北堡西部影城位於銀川市郊，由作家張賢亮創辦，1993年成立，在保護原有城牆遺址、文物的基礎上，增加景點和建設，例如明城、清城、老銀川一條街和盤絲洞模擬場景等，鼎盛時每年有數十部電影、電視劇拍攝，曾是「大話西遊」、「新龍門客棧」、「錦衣衛」等地取景地，在疫情前每年旅遊人次可達170萬人次，疫情後也有約140萬人次。

沙湖生態旅遊景區則在石嘴山市平羅縣境內，賀蘭山下、黃河沿岸，總面積80.1平方公里，是大陸國家首批5A級景區、十大魅力濕地等，有山、有沙、有湖、有蘆葦、有飛鳥、有游魚、有彩荷等七大資源。

沙湖原是黃河改道後留下的碟形窪地，水域面積約45平方公里，曾是當地重要漁場，但在人為汙染下造成生態系統退化。

為了保障近兩百種鳥類棲息，以及漁業資源等，寧夏官方透過產業搬遷、生態改造，逐漸成為一個生態旅遊地。

工作人員指稱，疫情之前，沙湖遊客量高峰為每年120萬人次，港澳台遊客每年也會有三、四萬人次的規模。

賀蘭山腳下的賀蘭神酒莊，則是福建和寧夏兩省區對口扶貧協作的重要成果，福建商人在此改造了10萬畝原本為荒漠的戈壁灘，現種植葡萄4萬畝，每年生產葡萄酒5,000噸，為閩寧鎮原隆村等地，從「西海固」貧瘠地區來的生態移民提供約1500個職位，由於經緯度與法國相似，又有緯度、日照等優勢，還提供大陸外交部作為外交用酒。

賀蘭神酒莊宣傳部經理賈小喜表示，法國一旦降雨多，那一年就很難釀出好酒。寧夏的話，雖然年降雨量僅180毫米，但不足時可以藉由滴灌技術，滿足葡萄生長用水，病蟲害少，品質更可控。