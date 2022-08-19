台商石家莊開店 正定古城飄台味

在河北石家莊正定古城外，有一個充滿「台灣味」的台灣精品館，店鋪内有琳瑯滿目的台灣商品，例如高粱酒、茶葉、鳳梨酥等都是台灣熱門特色產品，受到當地人的普遍歡迎；總經理李文華表示，來到石家莊開店慢慢地讓人們了解台灣產品，受到當地信任與接受，累積許多回頭客。

台灣精品館總經理李文華於2002年來到上海，後來到北京從事十幾年的服裝行業，因爲偶然的因緣際會路過正定古城，他發覺石家莊正定的人文素質、環境、交通等方面都很不錯，也很適合他退休後的感覺，因此於此開了台灣精品舘。李文華說，「石家莊是一個很乾淨的城市，我會來到石家莊是因爲北京的服裝批發市場外遷，當初來的時候服裝行業蠻不錯，現在批發資金需求很大，一次偶然路過這裏發現環境不錯，看到這個店要出租了就決定租下來，並且店鋪前是一座有著五百多年歷史的古橋。我2017年從北京轉移到石家莊，2019年開店，之前在上海、北京居住過，那邊相對比較繁華，來到石家莊後步調放慢了，感覺更加休閒。」

「我們當初開店時很多人都不接受，他們認爲當地人對台灣產品不瞭解。」李文華透露，為了克服困難，我們一步一脚印慢慢培養起來，讓客人慢慢理解、喜歡上台灣產品，現在好多客人因為來到店裡，對台灣產品有更進一步的瞭解。

談到在古城邊上開店的感覺，李文華表示，現在當地人基本上都知道這間精品舘，經常會過來串門喝茶聊天；店鋪賣的最好的是高粱酒、茶葉等，一直堅持從台灣進口、賣台灣產品。「我這間店也是石家莊唯一一家台灣產品最多的店，這邊賣的商品在當地超市基本上是找不到的。」

對於未來規劃，李文華表示，希望之後能夠開更多間分店，由於這間店在正定時間久了，大家會愈來愈瞭解台灣產品，他發現一定要有台灣人在當地經營並介紹產品，當地人才會更信任，也因此結交了很多當地朋友。「當初有人跟我説在古城開店會很難經營下去，但我發現並非如此，雖然石家莊台灣人少，但許多當地人都在慢慢認可（台灣產品），回頭客算是蠻穩定的，競爭力較其他城市小。」