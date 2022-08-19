科技支撐雙碳 大陸印發實施方案

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
為做好科技支撐「雙碳」工作，大陸科技部等九部門印發最新實施方案。圖為以「循環引領未來，再生助力雙碳」為主題大陸固廢資源化綜合利用技術大會在山東濟南舉行。（中新社）
為做好科技支撐「雙碳」工作，大陸科技部等九部門印發最新實施方案。圖為以「循環引領未來，再生助力雙碳」為主題大陸固廢資源化綜合利用技術大會在山東濟南舉行。（中新社）

為深入落實大陸有關部署，做好科技支撐碳達峰碳中和工作，大陸科技部等九部門聯合印發了《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》。18日，大陸科技部有關負責人就方案相關情況進行了解讀。

新華社報導，科技創新是同時實現經濟社會發展和碳達峰碳中和的關鍵。談及此次發布方案的目的和意義，大陸科技部有關負責人表示，按照碳達峰碳中和「1+N」政策體系的總體安排，科技部會同發改委、工信部、生態部、住建部、交通部等九部門，組織編制了《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》，統籌提出支撐2030年前實現碳達峰目標的科技創新行動和保障舉措，並為2060年前實現碳中和目標做好技術研發儲備，對科技界及相關行業、領域、地方和企業碳達峰碳中和科技創新工作的開展起到指導作用。

據介紹，此次編制的方案對標大陸中央有關部署，針對各重點行業碳排放基數和到2060年的減排需求預測，系統提出科技支撐碳達峰碳中和的創新方向，統籌低碳科技示範和基地建設、人才培養、低碳科技企業培育和國際合作等措施，推動科技成果產出及示範應用，為實現碳達峰碳中和目標提供科技支撐。

在編制過程中遵循以下原則：一是統籌當前和長遠。按照經濟社會可持續發展的要求，基於大陸2030年和2060年經濟社會發展和碳排放的情景預測，研究提出支撐2030年前實現碳達峰目標的科技創新行動和保障舉措，並構建低碳技術創新體系，為2060年前實現碳中和目標做好技術研發儲備。

二是統籌科技創新與政策創新。科技創新和政策創新是實現碳達峰碳中和目標的兩個重要方面，缺一不可。結合科技部的職能，方案更加側重於科技創新，著力於加強高效率、低成本的低碳技術供給，同時也適當考慮了低碳技術標準等政策創新方面的內容，以促進低碳技術產業化。

三是統籌科技部門和相關方面的工作。在科技部已經開展和正在部署的相關工作基礎上，廣泛徵求相關部門和地方在低碳科技創新方面的科技需求，在方案編制過程中充分的吸納。按照碳達峰碳中和「1+N」政策體系的總體安排，與相關部門編制的實施方案做好協調和對接。

為加強科技支撐碳達峰碳中和涉及的基礎研究、技術研發、應用示範、成果推廣、人才培養、國際合作等多個方面，方案並提出了十項具體行動，包括：能源綠色低碳轉型科技支撐行動，低碳與零碳工業流程再造技術突破行動，建築交通低碳零碳技術攻關行動等。

此外，將通過三方面確保方案落實：一是加強機制保障，建立雙碳科技創新部際協調機制和碳中和科技專家委員會。二是加強碳中和技術跟蹤監測，重點關注碳中和技術的研發和應用投入。三是加強技術成果的產權保護。

碳排放

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