德勤與阿里雲成立汽車行業中心　

德勤中國（Deloitte）與阿里雲宣布聯合成立「德勤阿里雲汽車行業中心」，專注於為汽車行業客戶提供包括自動駕駛、智慧製造和數位行銷在內的端到端解決方案。

新成立的汽車行業中心倚靠德勤中國在汽車行業雲端服務團隊，結合自動駕駛、智慧網聯、數位化供應鏈、智慧製造、數位行銷和網路安全的專家，結合阿里雲領先的雲端計算能力，如人工智慧AI及彈性運算等。雙方旨在支持汽車行業的數位化轉型，利用雲端計算的優勢把握汽車行業的機會。

德勤中國汽車行業主管合夥人周令坤說：「德勤預計到2030年，全球自動駕駛系統部署數量將達到約8,250萬個。到2035年，中國自動駕駛汽車出貨量將達到570萬輛，成為全球最大的自動駕駛市場。」他補充，汽車行業正在開創一個由技術競爭、生態、消費者認知和法規驅動的新時代。

阿里雲智能汽車行業總經理李強表示，阿里雲已為中國大陸超過70%的車企提供穩定可靠、安全合規的雲端計算服務。在軟體定義汽車的時代，阿里雲將幫助更多企業從上雲到雲原生的應用升級，從業務數位化走向數位業務化，實現整車全價值鏈的數位與智慧化升級。

阿里雲同時希望與更多合作夥伴一起，為汽車廠、一級零組件和高科技企業提供端到端的產品數位化解決方案。透過阿里雲提供的強大運算及AI能力，協助自動駕駛產業快速發展。