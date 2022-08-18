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工信部要求上海廣東等10省 為穩定工業經濟作貢獻

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸工信部副部長辛國斌，與上海、廣東等10省召開視訊會議，提出擴大需求、保市場主體等重點工作，為穩定工業經濟作更大貢獻。圖為南京一家台企生產線。記者林宸誼／攝影
大陸工信部副部長辛國斌，與上海、廣東等10省召開視訊會議，提出擴大需求、保市場主體等重點工作，為穩定工業經濟作更大貢獻。圖為南京一家台企生產線。記者林宸誼／攝影

大陸工信部副部長辛國斌，17日與上海、廣東、浙江等10省召開視訊會議，提出擴大需求、保市場主體等重點工作，促進各省市持續發力，為穩定工業經濟作更大貢獻。

工信部官網刊登題為「召開部分省市工業經濟形勢分析視訊會議」，會議研判第3季工業經濟運行形勢指出，7月份主要工業經濟指標總體仍延續5月以來的恢復形勢，同時要看到，當前工業經濟形勢依然複雜嚴峻，站穩回升基礎還不牢固，要進一步增強緊迫感，全力鞏固經濟回升勢頭。

各地區要高效統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，切實採取有力措施提振工業經濟。

會上提出四項工作重點，首先是圍繞政策落實和擴大需求，在工業穩增長上下更大功夫。對照年初確定的工業增長目標，查找差距、明確舉措、盡快趕上；把穩增長各項措施落到實處，持續釋放政策效應；著力挖掘市場需求潛力，推動重大投資項目盡快形成實物量，引導擴大汽車、家電、綠色建材等大宗商品消費需求。

其次是圍繞紓困幫扶和環境優化，在保市場主體上下更大功夫。針對企業反映的涉企亂收費、亂罰款和拖欠帳款等問題加強清理整治，切實減輕企業負擔，持續優化營商環境；發揮好各地聯繫幫扶企業機制作用，協調解決企業反映的困難問題，特別是要持續抓好迎峰度夏期間電力保障。

第三是圍繞統籌疫情防控和工業經濟發展，在保障產業鏈供應鏈穩定上下更大功夫。抓好重點產業鏈供應鏈穩定暢通，發揮重點行業產業鏈供應鏈暢通協調平台作用，強化區域間、上下游行業信息共享和協同配合；落實好各地出台的疫情防控工作指南（指引），指導、保障企業穩定生產。

最後是圍繞監測調度和風險預警，在守住工業經濟安全底線上下更大功夫。加強對重點地市、重點行業、重點企業、產業園區情況監測調度，密切跟蹤分析生產成本、市場需求、企業排產、項目建設、要素保障、產業鏈供應鏈運行等方面，及早發現苗頭性、趨勢性問題，第一時間推動協調解決。

包括河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、廣東等省份工信部門負責人參加會議。

疫情 上海

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