大陸持續高溫乾旱衝擊農作物生長 糧食、菜價漲2成

中國大陸高溫天氣持續，大陸中央氣象台18日發布本年首個乾旱預警，指10個省份出現中度及以上氣象乾旱，局部特旱。大陸專家擔心，極端天氣對多地農作物生長構成威脅，恐影響秋糧收成。此外，新鮮蔬菜跨區調運規模增大，在途保鮮和運輸成本增加，菜價將迎來階段性上漲壓力。

據中新財經網報導，大陸中央氣象台今傍晚6時發布氣象乾旱黃色預警，18日江蘇南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、貴州大部、重慶、四川大部、西藏中東部等地存在中度及以上氣象乾旱，局地特旱。預計未來3日，上述旱區仍維持高溫少雨天氣，氣象乾旱將持續發展。本波高溫天氣自7月份以來持續至今，極端性強。

大陸國家氣候中心數據顯示，截至15日，此次高溫事件已經持續64天，已達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。

受持續高溫少雨天氣影響，長江流域部分地區旱情快速發展。大陸應急管理部稱，截止到16日下午3點，包含四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市有78.3萬人次因旱災需要生活救助，農作物受災面積1764萬畝。

由於目前正是南方秋糧作物產量形成的關鍵期，也是對溫度、水分最敏感的時期，高溫疊加乾旱將導致花粉活性下降、影響結實率，給秋糧生產帶來嚴峻挑戰。

中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥表示，「從目前情況來看，局部地區部分農田會產生影響，有的是無法播種，有的是生長受到影響。」

除了局部糧食作物，高溫乾旱也對部分地區蔬菜造成影響。武漢白沙洲大市場信息中心王莉稱，7月「小暑」過後天氣更加炎熱，這樣的氣候不僅影響湖北武漢，也影響大陸其他城市，極端天氣對蔬菜的生產、運輸、銷售帶來不便，7月菜價持續上漲。

王莉指出，7月天氣對本地郊區葉類蔬菜產生較大影響，極端高溫天氣下葉類蔬菜白天基本不長，只有晚上才能生長，出產量嚴重不足。小白菜價格月初均價每公斤2.6元（人民幣，下同），直到月中均價4.6元、月末均價4.58元。

據大陸農業農村部監測，7月蔬菜批發均價為每公斤3.96元，按月上升19.9％，按年上漲21.3％。