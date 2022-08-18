南韓樂天全面撤出大陸 名創優品全面中國化

南韓樂天集團18日表示，董事會上月通過出售中國大陸成都樂天百貨的決議，這是樂天在大陸最後一家百貨門店，意味着樂天將完全撤出中國大陸市場。南韓韓聯社引述相關人士表示，目前公司正推進出售股權，收購方及細節尚未敲定。

樂天2008年登陸中國大陸，其後在天津、成都、瀋陽等地擴展。然而在2017年，樂天集團與南韓國防部簽署協議，將其所屬土地轉讓，供南韓軍方部署美國的「薩德」導彈系統。

中方當時十分不滿，批評南韓部署「薩德」嚴重損害中國戰略利益，而樂天也成為大陸民眾抵制對象，有民眾在店外示威，要求樂天「滾出中國」。事後樂天在大陸經營嚴重受挫，各大陸門店陸續關閉，至今只剩成都門店。

另一個大陸品牌名創優品因曾自居「日本設計師品牌」，引起爭議。名創優品18日在微博發聲明致歉，承諾會在明年3月31日前，完成國內外分店去日化工作，強調「要做堂堂正正的中國品牌」。

名創優品表示，關於該公司曾以「日本設計師品牌」自居營銷，引發大陸網友討論批評，對消費者造成情感傷害，該公司深感慚愧自責，並鄭重道歉。

名創優品稱，在2015年底至2018年發展期間，曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」，形容是經歷過錯誤品牌定位和營銷行為，走過彎路，感謝傳媒大眾監督鞭策。

名創優品稱，早在2019年底已開始去日化，2020年1月著手更換含日文元素購物袋，2021年10月至今年3月陸續將大陸3000多間門店招牌更換為中文商標，同期整改1900多間海外門店，預料所有整改工作會在明年3月31日前完成。