恒大汽車傳將被收購 天津廠半年僅生產200輛

恒大汽車啟動「恒馳 5」預售43天後，有知情人士透露，由政府帶頭，恒大汽車可能將被另一家車廠收購，凸顯恒大集團危機四伏；而天津廠半年僅生產200輛車。

證券時報報導，恒馳汽車總裁劉永灼回應表示，公司一直在積極引入戰略投資者，截至目前，既有地方政府，也有多家實力企業，對恒馳汽車表達了投資意向，不存在被併購一事。

同時，劉永灼提到，天津工廠停工是謠言，目前天津工廠生產正常，恒馳5量產正有條不紊推進中，超過1,800名員工正在天津工廠一線奮戰，確保9月量產、10月開始交付。

界面新聞報導，恒大汽車可能將被另一家車廠收購，牽頭方可能是地方政府，目前恒大汽車僅天津廠具備生產資質，正在預售的「恒馳 5」車型，便在此地生產。

龐大債務令恒大集團危機四伏，而恒大汽車是最後希望，因此恒大不願放手。知情人士表示，各方仍在僵持。

恒大汽車是否會被併購，仍是個懸而未決的問題。對恒大汽車而言，能夠騰挪的空間似乎不多，且相較於資金問題，更嚴重的問題，是信譽破產後引發的供應鏈危機。

消息人士說：「現在所有的供應商都不願意跟恒大合作，現在恒大跟任何人去談，都是先交全款。」

知情人士表示，上周購買恒大理財、房地產及恒馳供應商等人員，進入恒馳天津廠總裝車間維權，導致生產停擺。

由於集團資金出問題，以及恒大汽車持續虧損，去年8月恒大曾發布公告，表示「正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者，探討有關出售本公司旗下部分資產」，其中就包括恒大汽車。

不過，恒大此次探詢並未獲實質性成果，隨後在去年10月，恒大汽車喊出口號：「大幹三個月，天津工廠恒馳首車下線」。