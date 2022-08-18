7月上海進出口總值超1.8兆 創單月歷史新高

上海海關18日發布，今年7月上海市外貿繼續保持高速增長，單月貿易額創歷史新高，尤其今年7月，上海進出口值達到人民幣4042.2億元，歷史上首次突破人民幣4,000億元（新台幣1.8兆元），出口、進口較去年同期分別增長32.9%、16.4%，均高於全大陸。

從出口方面來看，計算機通信產業出口繼續發揮支柱作用。自動數據處理設備及其零部件出口人民幣231.3億元，增長52.8%，佔上海全市出口總值13.2%，拉動上海出口增長6.1個百分點。其中，筆記型電腦出口人民幣152.3億元，增長106.5%；手機出口人民幣46.3億元，增長13.4%。

勞動密集型產品出口同樣大幅增長。上海海關的數據顯示，今年7月，上海勞動密集型產品出口人民幣223.4億元，增長36.4%，拉動上海全市出口增長4.5個百分點。其中，服裝、紡織品、塑料製品出口值分別增長46.7%、15.5%、42.8%。

新能源產業出口方面，數據顯示，今年7月，上海電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池分別出口人民幣55.2億元、27.5億元、10.9億元，分別增幅分別為19.5%、560.9%、197.4%，合計拉動上海全市出口增長3個百分點。

此外，基本有機化學品以及泵、閥門等通用機械設備分別出口人民幣62.7億元和人民幣31.4億元，分別增長95.2%和58.6%，合計拉動上海出口增長3.2個百分點。

從進口方面來看，高階消費品進口增速領跑。今年7月，上海消費品進口人民幣499.5億元，增長12.3%，拉動上海進口增長2.8個百分點，這也是今年3月份以來首次恢復正增長。其中，乘用車、鐘表、首飾、鑽石等高階消費品分別增長56.9%、13.8%、36%、14.7%。

重點產業生產形勢較好帶動相關原料零部件進口。今年7月，上海計算機通信產業生產所需的積體電路、半導體製造設備、自動數據處理設備零附件進口分別增長23.2%、42.2%、73.7%，新能源等產業發展亟需的鎳鐵、碳酸鋰進口增長216.3%、37.1倍。上述5種產品合計進口人民幣393.5億元，拉動上海進口增長6.3個百分點。

能源相關產品進口價格上漲推高增速。數據顯示，今年7月，上海煤炭、成品油、初級形狀塑料等能源相關商品進口值分別增長145.7%、11.4%、21.9%，合計進口人民幣99.8億元，拉動上海全市進口增長1.2個百分點，其進口價格分別上漲67.7%、91%、18.7%，成為拉高進口值增長主因。

黃金投資消費回暖推動進口明顯增長。7月以來國際現貨黃金價格短暫下探後快速回升，進一步刺激普通消費者購買意願。7月上海黃金進口人民幣166.4億元，增長25.7%，拉動上海全市進口增長1.7個百分點。