快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

添好運被快樂蜂收購 將在大陸快速擴張

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
添好運今年6月底在杭州首店開張。圖源：中國食品報
添好運今年6月底在杭州首店開張。圖源：中國食品報

全球最便宜的米其林餐廳「添好運」，被菲律賓餐飲巨頭快樂蜂（Jollibee）正式全資收購。 添好運現有全球40多家店，但計劃擴張在中國市場的業務，未來4年內在中國開設100家門店，今年下半年則在北京和江蘇先開10家新店。

快樂蜂（Jollibee）積極布局中國市場，曾收購台資石二鍋、永和大王成為旗下的品牌。在全資收購添好運後，要在中國市場快速擴張。

香港發跡的添好運有6家在地門店，目前大陸市場則在上海和杭州分別有8家和1家。總計全球市場共有40多家店。

添好運計劃未來4年內在大陸開設100家門店，今年下半年將新開10家店，包括擴張到北京和江蘇。

快樂蜂由菲律賓華人陳覺中在1975年創辦，除了運營炸雞品牌快樂蜂外，近年來借助收購加大海外擴張步伐，先後將永和大王、宏狀元、石二鍋等品牌收入囊中。自2018年起，快樂蜂便開始投資入股添好運，先是花費約2.6億港元收購其45%股權，接着，在2019和2020年再用約4.3億港元和2.1億港元相繼增持至60%和85%，直到最近以4.1億港元收購剩余15%股權，宣布完成全面收購。

品牌 菲律賓

延伸閱讀

GAC控訴Stellantis不尊重中國市場 究竟發生何事？

相關新聞

中國經濟惡化 爛尾樓屋主停貸潮累計326處

中國爛尾樓風暴帶起屋主「停貸潮」，拒繳房貸，這類項目累計達326處。分析指出，嚴苛清零、失業率高、消費不振導致中國經濟成...

添好運被快樂蜂收購 將在大陸快速擴張

全球最便宜的米其林餐廳「添好運」，被菲律賓餐飲巨頭快樂蜂（Jollibee）正式全資收購。 添好運現有全球40多家店，但...

汽車製造缺零組件 上海官方發函向四川要電

中國能源大省四川近日限電停產，已導致上海汽車製造業面臨零組件短缺。上海市經信委16日向四川省經信廳發函，商請後者支持四川...

陸前7月使用外資增17.3% 韓美成長近4成

大陸商務部今（18）日舉行新聞發布會，發言人束玨婷指出，1至7月，大陸全國實際使用外資金額人民幣7,983.3億元（約新...

規模驟減8成不再發行新產品 台灣壽險業抽手、中國債ETF急凍

台灣曾經是全球最大的中國債ETF誕生地，今年卻隨著壽險業大量贖回，規模驟減；未來相關ETF的規模縮減速度，值得持續關注。

大陸銀保監會：靠通膨刺激經濟是飲鴆止渴

大陸銀保監會副主席肖遠企日前撰文稱，未來一段時間，國際金融市場動盪和債務風險上升、通膨率持續高企以及緊縮政策與經濟增長如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。