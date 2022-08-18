添好運被快樂蜂收購 將在大陸快速擴張

全球最便宜的米其林餐廳「添好運」，被菲律賓餐飲巨頭快樂蜂（Jollibee）正式全資收購。 添好運現有全球40多家店，但計劃擴張在中國市場的業務，未來4年內在中國開設100家門店，今年下半年則在北京和江蘇先開10家新店。

快樂蜂（Jollibee）積極布局中國市場，曾收購台資石二鍋、永和大王成為旗下的品牌。在全資收購添好運後，要在中國市場快速擴張。

香港發跡的添好運有6家在地門店，目前大陸市場則在上海和杭州分別有8家和1家。總計全球市場共有40多家店。

添好運計劃未來4年內在大陸開設100家門店，今年下半年將新開10家店，包括擴張到北京和江蘇。

快樂蜂由菲律賓華人陳覺中在1975年創辦，除了運營炸雞品牌快樂蜂外，近年來借助收購加大海外擴張步伐，先後將永和大王、宏狀元、石二鍋等品牌收入囊中。自2018年起，快樂蜂便開始投資入股添好運，先是花費約2.6億港元收購其45%股權，接着，在2019和2020年再用約4.3億港元和2.1億港元相繼增持至60%和85%，直到最近以4.1億港元收購剩余15%股權，宣布完成全面收購。