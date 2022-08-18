中共二十大即召開 劉結一：必將有力推進祖國統一和民族復興進程

大陸國務院台辦主任劉結一指出，中共二十大即將召開，「這次盛會必將有力推進祖國統一和民族復興進程」。他強調，大陸實現統一的基礎越來越雄厚，條件越來越充足，能力越來越強大，比以往任何時候都更有信心、更有能力、更加接近實現祖國完全統一。他還要台灣民眾認真思考，「如何順應歷史大勢、加入歷史進程，如何制止極少數人違逆歷史大勢、阻礙歷史進程」。

劉結一說，「何去何從，關乎台灣前途未來，關乎台灣同胞利益福祉，關乎兩岸關係發展走向。 」

由海峽兩岸關係研究中心主辦的「2022年兩岸關係研討會」17日在河南鄭州舉行，劉結一透過視訊在開幕式上致辭。他首先頌揚中共總書記習近平在十八大上任後這十年來，大陸對台工作的成果，包括：推動兩岸政治交往取得歷史性突破，建立雙方兩岸事務主管部門常態化聯繫溝通機制，進行兩部門負責人互訪、建立熱線；實現1949年以來兩岸領導人首次會晤，將兩岸政治互動提升到新高度等等。

劉結一說，「過去10年的對台工作，是新時代10年偉大變革的組成部分，是黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的基礎上展開的。再次表明，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸的發展進步，統一的時、勢、義始終在祖國大陸這一邊。」

但劉結一同時指出，「在歷史大勢面前，總會出現一些逆流、回頭浪，逆歷史潮流而動。」

他一一羅列民進黨二次執政後的「罪狀」：頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造兩岸對立對抗，圖謀「倚美謀獨」、「以武拒統」，妄圖抗拒祖國統一大勢，肆意破壞和平統一的前景、擠壓和平統一的空間等等。

劉結一強調，「極少數『台獨』分裂勢力是祖國統一道路上必須清除的障礙，是民族復興進程中必須排除的隱患。」他並威脅，如果台獨分裂勢力不斷挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

劉結一表示，不論台獨勢力與外部勢力如何勾連滋事，都阻擋不了祖國統一、民族復興的歷史大勢，只會加速對台獨分裂勢力的徹底清算和外部干涉勢力的徹底破產。「14億多中國人民正以更加高昂的鬥志、更加強大的決心、更加堅定的步伐，扎實推進祖國統一進程」。