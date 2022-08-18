大陸銀保監會：靠通膨刺激經濟是飲鴆止渴

大陸銀保監會副主席肖遠企日前撰文稱，未來一段時間，國際金融市場動盪和債務風險上升、通膨率持續高企以及緊縮政策與經濟增長如何平衡等難題，可能成為世界經濟發展面臨的主要挑戰。肖遠企並稱，靠通貨膨脹來刺激經濟從長期來看是飲鴆止渴。

這篇完章刊登在由中國人民銀行主管的《中國金融》期刊上。他寫道，一些國家的居民生活和經濟運轉，已因高企的通貨膨脹出現嚴重困難。在全球經歷持續多年的低通膨之後，高通貨膨脹再度備受矚目，隨著食品、能源價格繼續上漲，各國的態度與政策取向尤為引人關注。

肖遠企表示，通貨膨脹可能確實可以在短期內提振經濟、降低失業。但長期來看，在「貨幣中性」影響下，超額貨幣投放的唯一結果只會是物價水準的上升，實際產出增長不會受到影響。宏觀經濟決策應盡力避免這種情況出現。

肖遠企認為，主要發達經濟體出現高通膨的原因有很多，直接原因來自供給側方面，如新冠肺炎疫情和烏克蘭危機等特殊因素造成全球供應鏈、產業鏈不暢，以及農產品、大宗商品供應受阻等。但從根本上說，還是在2008年國際金融危機和2020年以來新冠肺炎疫情的兩次應對期間，政府赤字和貨幣供應大幅增加所致。

國際金融危機以來，在長達十多年的量化寬鬆政策下，主要發達經濟體資產價格普遍上漲，資本市場和房地產價格漲幅遠超生活必需品。「相關財富效應深刻影響居民消費行為，提高了居民對通貨膨脹的容忍度。」肖遠企表示，但是，隨著過度寬鬆貨幣政策的退出，股票和房地產市場已經開始調整。居民帳面財富的縮水，也使更多民眾對通貨膨脹更加敏感。

肖遠企表示，靠通貨膨脹刺激經濟會阻礙轉型升級和結構性改革。他認為，過度貨幣投放形成的經濟繁榮本質上是虛假繁榮，突出表現為名義資產價格的虛高。事實上，如果過於依賴這種虛假繁榮，經濟增長的內在推動力，即勞動生產率的提高速度可能會顯著放緩。虛假繁榮反而抑制了經濟社會進步的動力。