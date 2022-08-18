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大陸生產企業出口退稅有條件 台商小心踩紅線

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
台商企業營運流程調整千萬要重新檢視出口關鍵條件，以保退稅權益。（新華網）
台商企業營運流程調整千萬要重新檢視出口關鍵條件，以保退稅權益。（新華網）

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷今（18）日表示，以產品出口為導向的中國大陸台商，在主要生產基地轉換及營運流程調整時，常忽略重新檢視出口退稅的合規性，導致稅局稽查時才發現不符合退稅條件，而遭補稅及處罰，故遷廠之時，務必提前評估相關營運流程及稅務條件，以免徒增稅負成本。

近期中國大陸疫情多點爆發、各大城市陸續實施封城管控，在員工回流與復工壓力下，造成台商在一線城市的生產基地無法順利運轉，轉由二線或三線城市生產基地或外發給其他供應商生產，以降低經營成本及風險。

徐曉婷指出，中國大陸工廠搬遷程序繁雜，若遷廠後主要生產企業變更，應重新考量出口退稅條件，可能須與客戶重新洽談VENDOR CODE或交易對象，改由新廠出口及退稅。

有些企業為求方便，僅將主要生產加工製程外包到新廠，舊廠的職能可能僅剩管理及貿易，但卻繼續由舊廠進行生產企業的出口及退稅作業。當遷廠時，舊廠的人力與相關費用會大幅下降，且主要生產設備移轉到新廠，在稅局系統的大數據分析下很容易跳出異常，進而進行稽查。

徐曉婷補充，中國大陸企業出口退稅主要有生產企業的「免抵退稅模式」及外貿企業的「免退稅模式」二種模式。稅局稽核時，除了審查財務文件與憑證外，也會視察實體營運狀況，當發現舊廠已非生產企業，或雖仍為生產企業但該出口貨物已不符合退稅條件，恐無法申報生產企業的出口及退稅作業，之前的退稅亦將要求補回。

徐曉婷提醒，當遷廠或調整營運流程而來不及變更出口主體時，仍要在舊廠保留部分產線，以維持生產企業的資質，或是改採外貿企業的「免退稅模式」並進行事前備案，即使無生產能力也能享有退稅。台商企業營運流程調整千萬要重新檢視出口關鍵條件，以保退稅權益。

台商

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