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陸駐法大使盧沙野再稱 台灣要公投決定命運就要在全中國進行
大陸駐法國大使盧沙野兩周前稱大陸統一後台灣後將對台灣民眾實施「再教育」，引發國際批評。16日他在另一場訪問中再表示，如果要公投決定台灣的命運，那就要在全中國進行。
盧沙野8月3日接受法國BFM電視台直播專訪時語出驚人表示，台灣民眾被台獨思想「毒害」，要清除分裂、分離主義思想。大陸統一後將對台灣民眾實施「再教育」，引發國際與台灣網友批評。
當地時間16日，他於法國接受俄羅斯電視台法語頻道直播採訪，記者問他：「對於（一些國家）對台灣訪問的增多，你們具體是在擔心什麼」？
盧沙野稱：「我們擔心爆發戰爭。因為如果任由他們的挑釁、玩火行動繼續下去，最終結局就是走向戰爭。世界上沒有任何國家會允許本國領土的一部分分裂出去，中國絕不允許台灣分裂出去也是同樣的道理」。
他還引述法國前總統沙克吉的顧問亨利．蓋諾說過：「我們像夢遊者一般走入一場戰爭」。他希望美國和台獨分裂勢力不要像夢遊者一樣走入戰爭。
在談到台灣是否舉行公投決定未來時，盧沙野表示：我不認同。不支持舉行公投，不是害怕公投。因為如果要公投，那就要在全中國進行，而不僅僅是在中國的一部分—台灣進行。我們有14億人口」。
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