快訊

大吃大喝後努力運動抵消還是會早死 哈佛專家告訴你殘酷真相

76行者前總召陳修將毆死女友 傷害致死罪判9年6月

整理包／百里侯派誰爭霸？選戰倒數百日 看各黨22縣市長提名

大陸3檔「日光基」再現 3000億元資金瘋搶

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸近日3檔保租房公募不動產投資信託基金（REITs）單日認購規模均超過人民幣100億元。(新華網)
大陸近日3檔保租房公募不動產投資信託基金（REITs）單日認購規模均超過人民幣100億元。(新華網)

大陸投資市場再度出現人民幣百億元以上規模的「日光基」（一天就賣光的基金）。據證券日報報導，16日同時開賣的3檔保租房公募不動產投資信託基金（REITs）單日認購規模均超過人民幣100億元，合計吸金超過人民幣680億元（約新台幣3000億元），目前3檔產品均已宣布提前結束募集。

值得注意的是，無論是從認購總規模還是從預計配售比例來看，這3檔產品的發行火熱程度均超過此前發行的公募REITs產品。

受到大陸A股市場持續震盪影響，今年以來，大陸新基金發行市場仍處於低谷期，百億元爆款基金稀少、新基金延期募集、平均募集規模下滑甚至有的產品發行失敗。

但大陸基金業仍然堅持推陳出新，一批創新型基金產品出現，並獲得市場資金追捧。與市場此前預測的熱度相同，華夏北京保障房REIT、中金廈門安居REIT、紅土深圳安居REIT這三檔產品於16日同步發售後，受到市場資金追捧。

8月16日晚間，華夏北京保障房REIT最終公眾認購規模超人民幣170億元，預估配售比例0.8％；中金廈門REIT最終公眾認購規模超人民幣140億元，預估配售比例1％；紅土深圳REIT公眾認購規模超人民幣370億元，預估配售比例0.3％。

據上交所和深交所披露的資訊顯示，目前，正在排隊待審的有國泰君安臨港產園REIT、華泰紫金江蘇交控高速公路REIT、華夏合肥高新創新產業園REIT、國泰君安東久新經濟REIT。

若算上16日同步發售但尚未成立的3檔保租房公募REITs，大陸目前公募REITs產品有望擴容至21檔。

人民幣

延伸閱讀

資金充裕、剛需產業領軍 法人：陸股下半年震盪向上

湖南進出口總額 5年增速大陸第一

蘋果鏈避險！加速非大陸製造 鴻海、仁寶啟動越南生產

大陸高溫創逾60年最強！長江重慶段水位下降 明代文物意外露出

相關新聞

李克強廣東考察時瞻仰鄧小平銅像 要求穩增長穩就業

大陸國務院總理李克強近日赴廣東深圳考察時表示，要進一步鞏固經濟恢復發展基礎，把穩增長放在更加突出位置，穩就業保民生，保持...

四川限制商業民生用電

大陸多地持續高溫，用電量暴增，目前已有四川、重慶、江蘇、浙江及河南等多省市對工業企業要求「讓電於民」被迫停工。然而供電吃...

重慶大限電 七產業拉警報

大陸重慶市啟動有序用電一級方案，擴大工業企業「讓電於民」範圍，限電時間從昨（17）日零時開始至24日24時共八天。此前四...

彭博：大陸節制對台貿易報復

彭博資訊報導，美國眾院議長裴洛西訪台後，中國大陸在台灣周邊實施軍演以示報復，在貿易報復卻頗為節制，雖禁止若干台灣產品進口...

電子資訊製造業 營收破14兆

根據在深圳舉行的第十屆中國電子信息博覽會消息，2021年，中國大陸規模以上電子信息製造業營業收入突破14兆元（人民幣，下...

鄭州拚創新 打造中原科技城

河南鄭州市政府16日公布了《中原科技城總體城市設計方案》，將推動重大科研裝置、重點實驗室、重點大學研究院等創新資源在鄭州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。