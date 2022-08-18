大陸3檔「日光基」再現 3000億元資金瘋搶

大陸投資市場再度出現人民幣百億元以上規模的「日光基」（一天就賣光的基金）。據證券日報報導，16日同時開賣的3檔保租房公募不動產投資信託基金（REITs）單日認購規模均超過人民幣100億元，合計吸金超過人民幣680億元（約新台幣3000億元），目前3檔產品均已宣布提前結束募集。

值得注意的是，無論是從認購總規模還是從預計配售比例來看，這3檔產品的發行火熱程度均超過此前發行的公募REITs產品。

受到大陸A股市場持續震盪影響，今年以來，大陸新基金發行市場仍處於低谷期，百億元爆款基金稀少、新基金延期募集、平均募集規模下滑甚至有的產品發行失敗。

但大陸基金業仍然堅持推陳出新，一批創新型基金產品出現，並獲得市場資金追捧。與市場此前預測的熱度相同，華夏北京保障房REIT、中金廈門安居REIT、紅土深圳安居REIT這三檔產品於16日同步發售後，受到市場資金追捧。

8月16日晚間，華夏北京保障房REIT最終公眾認購規模超人民幣170億元，預估配售比例0.8％；中金廈門REIT最終公眾認購規模超人民幣140億元，預估配售比例1％；紅土深圳REIT公眾認購規模超人民幣370億元，預估配售比例0.3％。

據上交所和深交所披露的資訊顯示，目前，正在排隊待審的有國泰君安臨港產園REIT、華泰紫金江蘇交控高速公路REIT、華夏合肥高新創新產業園REIT、國泰君安東久新經濟REIT。

若算上16日同步發售但尚未成立的3檔保租房公募REITs，大陸目前公募REITs產品有望擴容至21檔。