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李克強廣東考察時瞻仰鄧小平銅像 要求穩增長穩就業

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國務院總理李克強１６日至１７日在深圳考察。這是16日上午，李克強在領創天下創業園考察時同創客們親切交流。（新華社）
大陸國務院總理李克強１６日至１７日在深圳考察。這是16日上午，李克強在領創天下創業園考察時同創客們親切交流。（新華社）

大陸國務院總理李克強近日赴廣東深圳考察時表示，要進一步鞏固經濟恢復發展基礎，把穩增長放在更加突出位置，穩就業保民生，保持經濟運行在合理區間。考察期間，李克強專程到蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像，並敬獻花籃。

新華社報導，16日，中共總書記習近平赴遼寧省錦州市考察遼瀋戰役紀念館等地；李克強則赴廣東深圳考察。

港媒報導稱，這意味著北京中央領導人已經結束北戴河暑休，將陸續回到螢光幕前。

新華社報導，李克強16日至１7日在廣東省委書記李希和省長王偉中陪同下到深圳考察。李克強來到領創天下創業園考察，他說，要支持風投等創投基金更好發展，在初創企業發展的關鍵階段扶一把。創業創新既要敢為天下先、創成天下先，又要記得天外有天，敢闖敢試、不驕不躁，一步一步踏實往前走。要打造更多雙創平台，助力更多人實現創業創新夢想。

在考察鹽田港時，李克強說，鹽田港是華南地區的重要港口，面向發達國家的進出口佔比高，要繼續保持港口集疏運通暢、高效運轉，穩定產業鏈供應鏈。這個地方過去是鹽田，現在變成了「銀田」，要打造更高水準的國際集裝箱幹線港，努力成為「金田」。

在比亞迪公司，他鼓勵企業把科學精神和工匠精神結合起來，進一步做大做強。他說，新能源汽車在異軍突起，要抓緊研究延續實施支持新能源汽車的相關稅收政策，擴大大宗消費。公司負責人介紹，作為民營企業目前吸納了50萬人就業，今年月均新增就業2萬多人。

李克強表示，企業發展創造了就業崗位，員工付出也成就了企業壯大。「我們既要支持中小微企業和個體工商戶紓困解難，又要支持民營大企業做強做優。國家堅持兩個毫不動搖，對國企、民企、外企和合資企業等各類企業在政策支持上一視同仁」。

李克強說，廣東及深圳是改革開放的前沿，廣東是第一經濟大省，深圳已發展成國際化大都市，要繼續發揮改革開放引領作用和經濟挑大樑作用，為大陸全國發展作更大貢獻。既然要求廣東擔起重任，國家政策也要給力。政策性開發性金融工具對廣東成熟項目要予以傾斜性支持，抓緊形成實物工作量。這些項目是有效益、有回報的，建成後有利於廣東長遠發展。

廣東吸納了大量就業，今年不增加廣東市場主體的社保費負擔，穩住市場主體、穩住包括外來農民工在內的人員就業。廣東要集中精兵強將，把國家支持政策實施好。 　　

李克強

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