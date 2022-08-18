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吉林商務指標 7月加速回升
根據吉林省商務廳16日發布消息，今年上半年遭受新冠肺炎疫情嚴重衝擊後，吉林省消費、招商引資和進出口等主要商務指標在7月份提速回升。官方預計，相關指標數據在8月、9月有望延續向好態勢。
中新社報導，疫情影響，今年一季度，吉林省GDP同比出現7.9%的負增長。自4月以來，該省全力推動經濟復甦，定下二季度止跌、三季度回升、全年實現正增長的目標。三季度第一個月，吉林省商務經濟領域率先企穩增長。
數據顯示，吉林省7月份限額以上社會消費品零售總額（限上社零額）同比增長10.6%，實現兩位數增長，增速環比提高5.1個百分點，高於大陸平均增速3.8個百分點。
作為大陸的汽車工業大省，汽車類零售額上拉限上社零額5.4個百分點。
吉林省商務廳市場運行與消費品促進處處長陳會澤表示，1月—7月，吉林省限上社零額累計增速快速回升，消費市場恢復好於預期。
1月至7月，吉林省招商引資到位資金同比增長14.0%，較上半年提升5.8個百分點。
快速崛起的新能源產業正成為該省招商引資的重要底牌。
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