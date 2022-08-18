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鄭州拚創新 打造中原科技城

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

河南鄭州市政府16日公布了《中原科技城總體城市設計方案》，將推動重大科研裝置、重點實驗室、重點大學研究院等創新資源在鄭州集聚，以爭創綜合性國家科學中心。

中新社報導，根據《方案》，中原科技城以鄭東新區全域260平方公里為支撐，總體劃分為7+2功能片區，分別規劃科技創新功能區、科技服務片區、科技活力片區、科技總部片區、科技裝置片區、科技轉化片區以及科技發展片區。

《方案》明確了中原科技城在未來三個階段的發展目標。近期到2023年，重點推進河南省科學院重建重振與中原科技城、技術轉移鄭州中心三合一融合發展；中期到2025年，成為戰略科技力量重要組成部分，打造區域科技創新中心、區域金融中心；遠期到2035年，基本建成創新高地和重要人才中心，爭創綜合性國家科學中心。

最終，中原科技城將會成為「基礎研究+應用研究+未來科技研究+中試+成果轉化」全周期、全鏈條、全過程的綜合研發功能區。

為了實現這一規劃，鄭州正大力引進各類人才。據鄭州市常務副市長高義介紹，該市計劃五年新引進青年人才100萬人，同時發布優秀人才經濟貢獻獎勵政策，針對年收入40萬元（人民幣，下同）以上優秀人才，按照納稅人在市區兩級的實際經濟貢獻獎補。他表示，獎勵力度優於同類地區。

同時，《鄭州市產業發展基金管理辦法》發布，根據該辦法，鄭州市產業基金從200億元增加到500億元，明確將子基金返投要求由之前的1.5倍降低到1倍，並同步放寬返投認定標準，以吸引各類社會資本、人才、技術、市場等發展要素向鄭州集聚。

鄭州 人民幣

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