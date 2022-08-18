電子資訊製造業 營收破14兆

根據在深圳舉行的第十屆中國電子信息博覽會消息，2021年，中國大陸規模以上電子信息製造業營業收入突破14兆元（人民幣，下同）。

新華社報導，大陸工業和信息化部電子信息司副司長史惠康在博覽會開幕論壇上介紹，2021年，中國大陸規模以上電子信息製造業營業收入同比增長14.7%，佔整個工業的營業收入比重達到11%，已連續9年保持工業第一大行業的地位。

今年上半年，中國大陸規模以上電子信息製造業增加值同比增長10.2%，高於規上工業增加值增速6.8個百分點，為保持經濟運行在合理區間提供了有力支撐。

當前，中國大陸積體電路、新型顯示、5G、人工智能等領域技術創新密集湧現，超高清視訊、虛擬顯示、先進計算等領域發展的步伐進一步加快，信息技術與實體經濟的融合日益深入，持續賦能經濟社會的智能化轉型。

第十屆中國電子信息博覽會於8月16日至18日在深圳舉行，本屆博覽會以「奮進十載 智創未來」為主題，設立了CITE主題館、新型顯示及應用館、元宇宙及虛擬現實技術專館、智電生活館、電子數位生活館、大數據雲計算館、新一代信息通信產業集群館、智能駕駛及汽車技術館、基礎電子館等九大展館20大專業展區，1400餘家企業參展，萬餘件新產品、新技術及新服務在展會上亮相。