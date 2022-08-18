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無人自動駕駛 多企業積極布局

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸自動駕駛行業快速發展。圖為民眾在第十屆中國電子信息博覽會上了解自動駕駛汽車。（新華社）
中國大陸自動駕駛行業快速發展。圖為民眾在第十屆中國電子信息博覽會上了解自動駕駛汽車。（新華社）

8月8日起，在武漢市經開區和重慶市永川區的特定區域內，乘客可以叫到由百度公司提供的全無人自動駕駛計程車，意味著兩地向自動駕駛商業化業態進行探索。

新華社報導，「我們將通過單車智能、平行駕駛和安全運營管理體系等多重措施，保障無人駕駛車輛在道路上的安全運行能力，全力確保乘客出行安全。」百度汽車機器人部總經理徐寶強說。

目前百度自動駕駛測試總里程超過3200萬公里，「蘿蔔快跑」已在北京、上海、廣州、深圳等城市開展自動駕駛出行服務，訂單量超100萬。

這是中國大陸自動駕駛行業快速發展的一個縮影。總部位於廣州的自動駕駛企業文遠知行，在今年4月份推出了大陸首款前裝量產全無人駕駛環衛車，並宣佈車隊正式下線，5月起在廣州南沙區全區域開展公開道路測試，首批車隊規模超50台。

這也意味著，文遠知行的業務範圍已覆蓋自動駕駛計程車、無人駕駛小巴、自動駕駛同城貨運車和無人駕駛環衛車四種創新產品。

同樣在粵港澳大灣區，總部位於深圳的元戎啟行也在加速自動駕駛技術的發展，持續降低自動駕駛的成本。2021年12月8日，元戎啟行發佈了面向前裝的L4級自動駕駛解決方案，成本不到1萬美元。該方案的推出，打破了L4級自動駕駛因成本高昂而無法量產的困局，令自動駕駛大規模量產成為可能。

2020年2月，大陸發改委、工信部等11個部門聯合下發的《智能汽車創新發展戰略》提出，加速發展高級別自動駕駛。北京、深圳、重慶等地也相繼發布支持政策，鼓勵自動駕駛、智能交通發展。

作為廣東的省會城市，廣州為企業探索提供了舞台。2019年，廣州許可自動駕駛系統進行道路測試。去年7月，廣州發佈了自動駕駛汽車的先行先試計劃，到2025年將分五個階段對自動駕駛系統進行測試。

大陸的自動駕駛企業正在圍繞實現車輛「無人化」持續發力，進一步擴大常態化路測和運營範圍和規模，用技術的提升面對更為複雜的場景。

以總部設在廣州市南沙區的小馬智行公司為例，公司大量利用涵蓋雷射雷達、毫米波雷達及高清攝影鏡頭在內的多傳感器融合技術，車輛已實現了300米範圍內的無盲區覆蓋，可掌握路面情況以及對交通參與者做出交通判斷。

同時，多家自動駕駛企業正在積極布局，與上下游企業一起推動自動駕駛汽車產業鏈建設，實現量產化，逐步提高自動駕駛車輛的交通參與率以及民眾的理解接受度，同時促進自動駕駛在智慧物流等場景發揮更大的作用。

深圳 百度 計程車

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