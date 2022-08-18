台青扎根滄州 品品香以茶會友

河北滄州古運河畔商業繁華，客商雲集，茶文化歷史悠長，在滄州市運河區，有一家台灣青年加盟的品品香茶室，店鋪内充斥著濃厚的茶文化氣息，茶室負責人、滄州台青林漢璋表示，滄州茶葉市場非常好，能夠以茶會友認識更多好友。

「過去我是在北京從事外貿行業，並且在那裡認識我老婆，2019年我們一起回到她的故鄉滄州，為下一個階段做打算。」台青林漢璋於受訪中表示，自己在滄州成家立業，便決定經營茶室，早期來到大陸的時候比較容易生病，只要換季的時候常常會感冒咳嗽，但這幾年接觸到老白茶後，發現老白茶可以調養身體，並且在滄州接觸到很多茶文化，發現在大陸要做茶就必須要做品牌，而白茶的品牌基本上第一梯隊的就是「品品香」，所以在2019年的時候選擇加盟品品香，加入這個大家庭。

來到滄州發展，林漢璋發現這裡是一個溫暖、有風土人情且關係網非常綿密的城市，滄州人民熱情好客，雖然不大，但有濃濃的人情味，這點是跟台灣非常像的；且營商環境是公平、開放、包容的，辦事程序簡化、態度熱情、理念先進、成本低廉，擁有優質的創業環境。

林漢璋透露，「大陸茶葉品種分類非常有學問，我主營白茶，滄州茶葉市場非常好，當地人對茶葉、茶禮、茶道、茶藝等都很喜歡，茶文化氛圍很濃。通過在這裡經營茶莊，以茶會友，認識了很多各行各業好朋友。」

此外，林漢璋表示，非常鼓勵台灣年輕人來滄州生活投資，身爲沿海城市的滄州物產豐富，生活水平高，歷史文化悠久，經濟發展迅速，同時又有地理優勢，「非常願意扎根滄州，也歡迎來滄州發展。」