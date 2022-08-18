廣西梧州長洲船閘 年過貨量提前破億噸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣西北部灣港集團消息，截至15日16時，該集團旗下西江梧州長洲船閘2022年累計過貨量達1.0001億噸，同比增長7.71%，較2021年和2020年分別提前15天和32天突破「億噸」大關，西江黃金水道建設再提速。

中新社報導，據悉，2020年至2021年，梧州長洲船閘年過貨量已連續兩年超過長江三峽船閘。

為不斷提升船閘通航效率，北部灣港集團試點建設了水情預測系統，通過預測航道淺點處的水位狀態，科學合理地調度船舶過閘，使船舶及時瞭解相關信息，合理配載出港。

目前西江水情預測系統已在梧州水文站點實現6小時-12小時的水位預測。2022年下半年水情預測點將增加到3個，在龍圩點、界首點增加預測模型。

與此同時，多級多線梯級船閘調度模型優化研究也在有條不紊地推進，以此減少船舶在錨地滯留等待時間，實現自動引導船舶到達船閘後能即到即過閘。

北斗水上ECT讓智慧西江進一步凸顯。截至目前，西江流域北斗終端裝船數累計達5697艘，總運力1356萬噸。90%的過閘費採用了西江E支付，實現船主不離船、不靠岸，繳費不見面，進一步提高通航效率。

長洲水利樞紐工程是西江航運幹線最後一個梯級樞紐、西江黃金水道的咽喉。該工程對於加快廣西全面對接粵港澳大灣區，推動西部大開發形成新格局，加快珠江—西江經濟帶發展，暢通大陸國內國際兩個循環具有重要意義。

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