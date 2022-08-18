泉州招商 簽約400項目 投資逾4千億
福建省泉州市16日召開「晉江經驗」20周年招商簽約大會，徵集簽約項目400個，總投資4160億元（人民幣，下同），涵蓋電子信息、石油化工、金融與新興產業、紡織鞋服等多個領域。
中新社報導，當天的大會以「線上+線下」方式進行，其中主會場舉行的全球「雲簽約」環節連線新加坡、馬達加斯加及香港等地。主會場簽約外資項目15個，總投資141.56億元。
今年是晉江經驗提出20周年，當地將晉江高質量發展的經驗總結為晉江經驗。晉江經驗發端於晉江、生根在泉州；泉州是中國大陸著名僑鄉、民營經濟大市。
「泉州是一座與廣大企業和企業家相互成就、共同成長的城市。」福建省委常委、泉州市委書記劉建洋說，8月14日，福建省委、省政府發布關於傳承弘揚晉江經驗、支持泉州建設21世紀海絲名城的文件，為泉州帶來更大戰略機遇。
劉建洋表示，誠邀海內外優秀企業家、傑出鄉賢，共享泉州傳承晉江經驗。
今年以來，泉州招商引資呈現質量高、體量大、數量多、推進快的良好態勢。
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