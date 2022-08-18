湖南進出口總額 5年增速大陸第一

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

過去十年，湖南進出口總額由2012年1385.7億元（人民幣，下同）增加到2021年5972.8億元，增長了3.3倍，連續跨過四個千億大關，近五年年均增長25.2%、居中國大陸第一位，即將挺進千億美元俱樂部。2022年上半年，湖南進出口額達3255.4億元，同比增長25.2%。

中新社報導，湖南打造改革開放重鎮記者會16日在長沙舉行，湖南省商務廳廳長沈裕謀介紹湖南商務和開放型經濟發展。過去十年，湖南引進來、走出去步伐不斷加快，開放大門越開越大。

湖南招商引資規模已突破1兆元大關，2021年實際使用外資24.1億美元、增長72.3%，總量居大陸第13位、中部第二位，實際到位內資（大陸資金）1兆1280.3億元，較2012年增長3.7倍，在湘投資的世界500強企業達188家。2022年1至6月，利用外資總額23.86億美元，同比增長118.7%。

十年來，湖南外經合作取得突破，經貿朋友圈遍布全球227個國家和地區，國際友好城市達103對，1700多家湖南企業走進了109個國家和地區，對外投資穩居大陸前十位、中部第一位。

湖南自貿試驗區持續推進制度創新，總體方案121項改革試點任務實施率95%，形成47項制度創新成果，掛牌至今新設企業突破2萬家，引進2億元人民幣（3000萬美元）以上重大項目237個、總投資3525億元，實現進出口3060.6億元。

打造中國大陸地方對非經貿合作示範重鎮，是湖南開放發展的重要板塊。中非經貿博覽會永久落戶湖南，中非經貿深度合作先行區、中非跨境人民幣中心蹄疾步穩，2021年湖南對非貿易實現403.9億元、較2012年增長了1.6倍，總量居大陸第八位、中部第一位。

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