訂單回暖 廣東東莞企業忙招工

廣東東莞寮步鎮東莞高偉光學電子有限公司門口，懸掛著巨幅招工廣告，招聘處工作人員朱少紅忙著和應聘者介紹工廠的崗位要求、福利政策，嗓子都啞了，「最近每天都能招到三四十人」。

新華社報導，「下半年企業訂單回暖，預計今年營收會比去年至少增長10%。」高偉光學人事培訓主管李剛說，近期企業用工從2000多人增加到3000人以上，高峰期預估要到3500人。

擁有20多萬家工業企業的東莞有「世界工廠」之稱。東莞經受住了上半年疫情影響、國際市場複雜多變的挑戰，許多企業生產經營趨於穩定。隨著下半年企業訂單增加、一系列穩崗拓崗政策逐步落地，東莞製造業吸納就業的能力正在增強。

長安、寮步、石碣等鎮的多家企業負責人說，六七月訂單逐步增加，用工需求正在釋放。位於石碣鎮的東莞迪芬尼電聲科技有限公司運營總監楊海精說，由於訂單情況比預期樂觀，下半年用工人數會比去年多3到5個百分點。

部分企業通過開拓新市場、新客戶迎來業務增長，用工需求隨之增加。「公司今年已新增就業500多人，增幅超過25%。」位於長安鎮的東莞鴻圖精密壓鑄有限公司總經理徐冬森說，公司近年來大力開拓新能源市場，獲得了比亞迪等大客戶的訂單，預計今年產值可從去年的8.3億元（人民幣，下同）增至10億元以上。

高端技能人才更受歡迎。從事智能製造裝備生產的廣東安達智能裝備股份有限公司今年準備將設計研發人員由230人增加到350人。公司董事長助理張成英說，企業提供的薪資待遇和發展機遇不比大城市差，希望吸引更多的大學生到製造業施展才華。

鴻圖精密也在加大校企合作力度，希望得到更多人才支持。徐冬森說，在迅猛崛起的新能源裝備製造領域，壓鑄、調機、模具等關鍵核心崗位的技能人才「極度短缺」。

東莞市技師學院副院長吳光明介紹，學校6月16日組織320家大型企業到校園開招聘會，共提供了10090個崗位。

儘管東莞今年以來企業經營形勢總體不錯，但部分經營困難企業仍存在減員現象。當地政府部門通過組織「企業到企業招聘」，將有用工需求的企業統一組織到減員企業廠區進行招工，使這些工人迅速找到新工作。

東莞市人社局人力資源服務中心主任劉越峰介紹，今年上半年，東莞共協助失業人員再就業9906人，城鎮新增就業6.22萬人，完成全年任務的66.91%。未來將強化就業優先政策、精準就業支持、優化創業環境，支持市場主體穩定和擴大崗位，持續保障就業基本盤穩定。