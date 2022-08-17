搶佔陸民航市場 波音中國總裁急切稱：為交付作好準備

儘管波音737MAX還未能回歸大陸航空市場，但美國波音與大陸中國商飛雙方合作生產基地已準備好進行生產交付。據波音中國官微17日消息，波音中國總裁謝利嘉（Sherry Carbary）近日指出在舟山波音完工和交付中心指出，雙方為開展737 MAX飛機的完工和交付工作做好了準備。

謝利嘉表示，中國商飛是波音在中國大陸最親密和最信任的合作夥伴之一；他強調，波音正努力爭取737 MAX獲得盡可能多的單通道市場份額，並自舟山基地進行交付。據介紹，現在波音在大陸有35家直接供應商。

據了解，目前737max客機日前已經參加了中國的試飛認證，並取得初步的認可。不過，這並不代表該款機型能順利復飛，相關專家認為，通過認可，頂多是取得「准考證」，要復飛還得經過最終審核。

波音737Max機型自2019年在印尼和埃塞俄比亞發生兩起致命空難後，該款機型在大陸被禁飛。經過3年觀察期，去年12月，波音737Max終於取得在華適航指令，波音還曾預測今年3月底將恢復向中國航空公司的交付。

不過，今年3月21日，大陸又發生東航MU5735空難，而該機型正是波音737客機。截至目前，尚未有大陸航空公司明確表示會恢復使用波音Max機型。此外，中國南方航空公司董事長近期還公開表示，其已經將波音737 Max機型從2024年前交付的機隊中「刪除」; 中國東航也表示，已安排的人民幣105億元的飛機購買計劃中未包括Max機型。

大陸民航市場成為各兵家必爭之地，一是大陸國產客機C919即將放飛，並且還與俄羅斯進行CR929客機的研發，此外，空客御用發動機供貨商羅羅公司都計劃在中國建廠，且還要附贈整條生產線。

數據顯示，空客去年在大陸市場份額遠勝波音，達到35%，同時盈利42億歐元，而波音在2021年的財報中則虧損了42.02億美元。