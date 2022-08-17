重慶44.6℃熱出新高度 官方擬擴大讓電於民實施範圍

四川與重慶持續處於火爐中。重慶北碚站17日測得最高氣溫為44.6℃，刷新當地紀錄。而伴隨高溫而來的是用電缺口，重慶市經濟和信息化委員會與國網重慶電力公司16日下發緊急通知稱，要擴大「讓電於民」的實施範圍。

據中國天氣網17日消息，今天14時10分左右，重慶北碚站最高氣溫達44.6℃，距離上一次這個紀錄被打破僅過去兩天。此外，重慶氣溫高於40℃的連續天數也仍在繼續刷新紀錄中，加上今天已經達到10天，等於每天都在刷新紀錄。

重慶市經濟和信息化委員會與國網重慶電力公司16日下發《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》。該通知稱，受持續高溫天氣影響，全市用電負荷持續攀升，在發電機組「應發盡發」、外送通道全部滿送的情況下，高峰時段存在較大缺口。

為確保電力安全有序供應，保障民生基本需要，重慶啓動有序用電一級方案，納入有序用電方案的所有電力用戶必須全部參與執行（保安負荷除外），「讓電於民」，時間自17日零時自24日24時，後續將根據氣溫變化和供需形勢及時調整。

今日稍早，四川達州電力集團才宣布，如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶也實行「有序限電」，每條線路計劃持續時間約3小時，時長將滾動式調整。

據香港經濟日報報導，四川是大陸乃至全球科技產業的重鎮之一，Intel、德州儀器（TI）、富士康、京東方、寧德時代等行業巨頭在當地均有設廠，這次限電罕見地並沒有將這些公司排除在外。因此，市場普遍擔憂半導體、顯示面板、太陽能等供應鏈恐將受到衝擊。