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極端高溫衝擊四川居民用電 武漢辦公大樓無冷氣吹

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
連續極端高溫天氣下，大陸多地出現用電危機。中新社
連續極端高溫天氣下，大陸多地出現用電危機。中新社

連續極端高溫天氣下，大陸多地出現用電危機，港媒報導，8月16日，多位武漢市民反映多家商場及辦公大樓「限電」，辦公樓突然無冷氣可吹，商場突然關燈或手扶電梯無法使用。商場工作人員表示，接到供電局限電通知，（相關做法）為保障居民用電。此前大陸國網武漢客服稱，目前電力供需存矛盾，已實施「限電方案」。

香港01報導，此外，四川達州電力集團有限公司8月16日下午發布《有序限電預告》稱， 如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計畫持續時間約兩個半小時。

大陸多省市於2020年冬季、2021年夏季兩度經歷大規模拉閘限電，當局後來推出多項舉措。日前，多個省市再度傳出用電緊繃，繼四川供電拉警報後，安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。

8月16日有武漢網民指出，多家商場手扶電梯停擺、辦公樓的冷氣突然不能吹，街道的電燈也停了。網民憂心，「氣溫還未超過40度，已經開始限電了」。

陸媒也指出，7月以來的持續高溫乾旱，導致四川今夏電力保供形勢較往年更趨嚴峻。8月15日，四川再次召開電力保供調度會，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，電力保供形勢十分嚴峻。當地官方下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，放「高溫假」，以保障民生用電。

16日，大陸國家電網有限公司董事長辛保安調研指導電力保供時強調，確保電網安全運行，科學安排運行方式，加強電網運行監控，堅持全公司「一盤棋」，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。

限電 高溫 武漢

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