立訊王來春：未來10年進入全球前十大「Tier1」

蘋果供應鏈的立訊精密，今年2月11日公告投資奇瑞ODM業務，正式入局造車，董事長王來春表示，希望在未來10年能成為全球汽車Tier1（車廠一級供應商）裡前十的一家。

「福布斯中國」雜誌微信公眾號報導，王來春在「2022福布斯中國卓越女性論壇」透過視訊指出，智能電動車是大陸汽車的百年不遇的機會，做為零部件廠商，看到汽車業界的Tier1的前100大中，大陸的企業沒幾家，整個大環境留給大陸汽車業界的人這麼好的機會，立訊精密當仁不讓。

對於公司多行業布局，王來春進一步解釋，作為消費電子的人工智慧廠商，跨到服務通信，跨到通信汽車跟醫療，從經營性質服務性質來講是相通。再從企業的發展來講，肯定要把產業鏈拉寬，這樣產業的企業發展才能更健康。

至於如何應對競爭對手帶來挑戰，王春來表示，沒有所謂競爭對手這個概念，對她本人來講，有許多優秀的企業家，優秀的企業，值得立訊和她本人向他們學習。

王春來指出，每個階段的挑戰都不一樣，也有宏觀挑戰，但是如何去克服一些短視的一些想法，然後從長遠的發展去思考，這是一個比較大的點。

儘管論壇話題是女性，不過王來春認為，女性跟男性在職業上沒有特別大的差異，她並引用兒子形容她的話：「媽媽你是一個雌雄共體」。

王來春表示，公司在高速發展時，有許多團隊和許多同事，承受了常人所不能承受的壓力，這時候她更多的是扮演一個姐姐，或是媽媽的角色，陪著他們一起走過最艱難的時候，但在工作中還是有許多這個鐵的紀律，所以她喜歡「雌雄共體」的形容。