美《通膨削減法案》簽了！陸學者：潛台詞為限制中國

美國總統拜登於16日簽署《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act），環球時報援引專家說法，該法案有排擠中國大陸的意味，且未來美國通過產業政策的形式對大陸產業進行打壓可能會常態化。

綜合外媒報導，該法案生效後，將投入4,300億美元用於氣候、清潔能源以及醫療保健領域。但該法案提出的電動車補貼意圖將大陸排除在供應鏈之外，因此外界解讀這又是一「限制中國」的舉措。

在電動車補貼方面，雖然法案有意使汽車工業擺脫對大陸依賴，並鼓勵在美國國內生產電動車及電池。但反對者認為，定價和採購規則，特別是有關汽車電池的關鍵原材料採購規則過於激進，可能導致大多數電動汽車失去獲得聯邦政府激勵的資格。美國汽車創新聯盟表示，一旦法案開始實施，目前在美國銷售的70%的電動汽車將無法享受稅收抵免。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強通過環球時報表示，在鋰電池製造等領域，中國佔據全球領先地位，因此《通膨削減法案》的潛在台詞確實是「限制中國」。且該法案可能帶來的長期影響是，大陸鋰電池製造企業向外遷移的規模可能增加，而這會增加中企的成本。

而該法案也被認為對大陸太陽能產業造成影響。中國（深圳）綜合開發研究院新能源與低碳發展研究中心副主任韋福雷認為，該法案具有打壓大陸太陽能產業的意圖。但他認為，美國打壓的目的難以實現。因為大陸光伏產業最早是原材料、技術、市場「三頭在外」，但在歐美反傾銷後，大陸內部市場逐漸開放，大陸太陽能產業已形成優勢，佔據全球領先地位的行業企業幾乎都來自中國，加上國內有著巨大市場，大陸太陽能產業能得到足夠的支撐。

林伯強認為，《通膨削減法案》對全球應對氣候反而是阻礙，因為應對氣候變化時間緊迫，相關產業應通過全球化資源配置，讓最具有成本優勢的國家和地區製造和生產，但美國正反其道而行之。雖然法案名稱為「削減通膨」，但實際效果只會增加本國消費者成本。