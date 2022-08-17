面向南亞東南亞 雲南拚區域性經貿中心

根據「雲南這十年」系列記者會消息，十年來，雲南實際利用外資累計124.8億美元，持續推進面向南亞東南亞輻射中心區域性國際經濟貿易中心建設。

中新社報導，雲南位於大陸西南邊陲，邊境線長達4000多公里，與緬甸、寮國、越南接壤，是中國大陸面向南亞東南亞和環印度洋地區開放的大通道，地處一帶一路和長江經濟帶交匯點。近年雲南著力推進面向南亞東南亞輻射中心建設，多舉措構築對外開放新重鎮。

雲南省商務廳副廳長浩一山介紹，雲南全力建設面向南亞東南亞輻射中心區域性國際經濟貿易中心，外貿規模不斷擴大，全省進出口總額從2012年的210億美元，增加到2021年的486.6億美元，年均增長9.8%。

目前，雲南貿易對象已有200個國家與地區，2021年與一帶一路國家、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）國家的貿易分別達1810億元人民幣、1407億元人民幣，同比分別增長7.5%、5.1%。

在跨境物流方面，中老（中寮）鐵路貨運列車開通8個月以來，跨境貨物運輸量已達106.7萬噸。中老鐵路貨運列車+跨境電商等新模式蓬勃發展。跨境物流網路加速形成。中緬新通道海公鐵聯運實現13批次試運。開通昆明—曼谷等國際貨運航線9條，中亞（滇越）班列、銜接內外的跨區域物流網基本形成。

在開放平台建設方面，中國（雲南）自由貿易試驗區自2019年8月成立至2022年6月，新設企業5萬4579戶，完成外貿進出口2598.27億元人民幣，實際利用外資5.76億美元。2022年1至6月，全省12個重點開放型園區外貿進出口總值達600.71億元人民幣。

浩一山表示，下一步，雲南將持續深入推進區域性國際經濟貿易中心建設，強化大陸國內國際產業協作，構建國際物流大通道，打造中國—中南半島貨物雙向集散基地，建設銜接大陸國內、面向南亞東南亞和環印度洋地區的跨區域物流網，構築互利共贏產業鏈供應鏈協作體系。