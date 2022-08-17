培育新經濟增長點 陸擬建10個AI示範應用場

大陸科技部15日公布《關於支援建設新一代人工智慧示範應用場景的通知》，加快推動人工智慧應用，首批支持建設智慧農場、自動駕駛等10個示範應用場，培育新的經濟增長點。

通知強調，堅持面向世界科技前沿，圍繞構建全鏈條、全過程的人工智慧行業應用生態，支持一批基礎較好的人工智慧應用場景，加強研發上下游配合與新技術集成，打造一批可複製、可推廣的標竿型示範應用場景。

具體來看，這十個示範應用場景包括：智慧農場、智慧港口、智慧礦山、智慧工廠、智慧家居、智慧教育、自動駕駛、智慧診療、智慧法院、智慧供應鏈。

其中，在自動駕駛方面，通知明確，針對自動駕駛從特定道路向常規道路進一步拓展需求，運用車端與路端感測器融合的高準確環境感知與超視距資訊共用、車路雲一體化的協同決策與控制等關鍵技術，開展交叉路口、環島、匝道等複雜行車條件下自動駕駛場景示範應用，推動高速公路無人物流、高級別自動駕駛汽車、智慧網聯公車、自主代客泊車等場景發展。