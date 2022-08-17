看好石家莊商機 台商轉進房地產

石家莊市作為河北省會，是京津冀城市圈的中心城市，有著便捷的區位優勢、優質的經商環境，成為台商在北方投資興業的首選城市之一。其中，河北石家莊海峽集團是由台商李進所創立，以房地產為主，並投資多個項目。董事長李進表示，「九年前我退休，房地產大概在五年以前是不停地上漲，那時候我就看好整個房地產行業、看準這個商機。」

李進認爲石家莊是一個「很新」的城市，他表示石家莊是交通樞紐都市，尤其是鐵路樞紐，也就是説從内蒙古、山西等多個以太行山以西的地方都會經過石家莊，另外從東北出發一定會經過北京，北京出發後多半會經過石家莊，所以石家莊算是一個火車拉來的都市，交通便利，是整個北方的鐵路中心。

據悉，李進曾任石家莊國祥精密機械有限公司董事長，是大陸知名中央空調的龍頭企業，退休之後便轉向房地產，成立海峽集團；他介紹道，「在國祥的時候從事工業，現在主要是以服務業爲主，現在在製造業的部分還是有涉獵，但都屬於顧問的身分。」

他還提到，台灣人如果想到大陸從事服務業，基本上需要三個條件。第一個是「人到」，不可以委托親戚朋友，自己至少要花百分之八十以上的時間到大陸。第二個是「錢到」，如果打算花一百萬的時候最好準備兩三百萬，投資往往不是當初想象的那麽簡單。第三個也是最重要的就是「技術到」，所有在大陸成功的服務業，一定要有成熟的技術，到大陸才會成功。

另外，對於公益活動，李進更是不遺餘力，他表示，從2000年開始，每年都會捐獻一所學校，其中在石家莊捐十所，在廣西捐一所，而自己是這十一所學校的名譽校長，每年大概會留五十萬到一百五十萬捐贈給這十所希望小學，「每一所學校幾乎都是當地最漂亮的建築物。」

對於未來發展規畫，李進表示未來還是會在石家莊圍繞房地產發展，因爲大部分投資都在石家莊。他説，「石家莊有一家中國大陸最大的工業用水泵厰，是個國營企業，被一個房地產開發商買下，之後又在石家莊附近蓋了一個大概有十萬平米的工廠，去年底這家公司想委托給我處理，我就將之前國祥的副總推薦到那當總經理。未來我還是以服務業爲主，相應扶持製造業企業。」