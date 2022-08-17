定子沖片綠色無人車間 德陽亮相

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導

近日，在位於四川省德陽市的東方電機定子沖片綠色「無人車間」，通過綠色通道引導，一個智能高效的數位化生產車間生動地展現眼前。據悉，這也是全球首個定子沖片綠色「無人車間」。

東方電機相關負責人介紹：「這是整個無人車間的心臟－中央控制室，所有流程和資料都能在系統中顯示，我們可即時了解整個車間的生產資訊、設備狀態、品質環保等情況。」「無人車間」融入5G、互聯網、物聯網、機器視覺等技術，實現了「人機生產製造」向「智能生產製造」的轉變。

據悉，東方電機定子沖片綠色「無人車間」建設歷時5年，I期於2020年3月通過大陸工信部驗收，率先實現了定子沖片的高效智能製造；Ⅱ期於2021年7月正式投入使用，建成了發電裝備行業首個定子沖片「無人車間」。今年，東方電機又對其進行了綠色升級，建成了定子沖片綠色「無人車間」，進一步提升了智能和環保水準。

經過綠色升級，目前「無人車間」定子沖片產量，已從9000噸提高到15000噸，人均產出提升620%、能源利用率提高56.6%、勞動強度降低90%以上，揮發性有機排放降低70%以上，定子沖片的產品品質和生產效率大幅提升。

不久之後，2022世界清潔能源裝備大會將在德陽召開，屆時，定子沖片綠色「無人車間」將作為示範應用場景之一，向廣大與會嘉賓進行展示。

物聯網

延伸閱讀

動感音樂咖啡香 四川首屆露營季開幕

四川德陽市一道在建橋垮塌 已致1死1傷

高市府+高醫 首創高雄運動選手就醫綠色通道

世界清潔能源裝備大會 宣傳片登紐約時報廣場

相關新聞

李克強促經濟大省 過「緊日子」

大陸總理李克強昨在深圳召集六省主要官員召開「經濟大省政府主要負責人座談會」。他表示，經濟大省要勇挑大梁穩經濟，穩定本地和...

大陸房企資金吃緊 有救了

大陸房企資金鏈吃緊的經營困境有救了，市場傳出大陸監管機構，計劃透過指定國有企業擔保和承銷示範性房企的人民幣債券新發，給示...

金融時報：中芯7奈米 戰略兩難

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際上月宣布先進製程有重大突破，令產業觀察人士大感驚訝。英國「金融時報」駐台北記者席佳琳（Kat...

上海臨港新片區 加速金融創新

在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（臨港新片區）即將成立三周年之際，臨港新片區金融發展再添新動能，按下金融業創新發展...

天價月餅問題仍在 加強電商監管

大陸國家發改委政策研究室16日表示，天價月餅問題仍然存在，近期，發改委、工信部、商務部、市場監管總局等部門加強協同聯動，...

陸1~7月用電量增3.4％ 民生漲最多

大陸國家發改委16日召開8月記者會，對於近期各地陸續出現限電措施，發改委指出，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。