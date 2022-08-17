定子沖片綠色無人車間 德陽亮相

近日，在位於四川省德陽市的東方電機定子沖片綠色「無人車間」，通過綠色通道引導，一個智能高效的數位化生產車間生動地展現眼前。據悉，這也是全球首個定子沖片綠色「無人車間」。

東方電機相關負責人介紹：「這是整個無人車間的心臟－中央控制室，所有流程和資料都能在系統中顯示，我們可即時了解整個車間的生產資訊、設備狀態、品質環保等情況。」「無人車間」融入5G、互聯網、物聯網、機器視覺等技術，實現了「人機生產製造」向「智能生產製造」的轉變。

據悉，東方電機定子沖片綠色「無人車間」建設歷時5年，I期於2020年3月通過大陸工信部驗收，率先實現了定子沖片的高效智能製造；Ⅱ期於2021年7月正式投入使用，建成了發電裝備行業首個定子沖片「無人車間」。今年，東方電機又對其進行了綠色升級，建成了定子沖片綠色「無人車間」，進一步提升了智能和環保水準。

經過綠色升級，目前「無人車間」定子沖片產量，已從9000噸提高到15000噸，人均產出提升620%、能源利用率提高56.6%、勞動強度降低90%以上，揮發性有機排放降低70%以上，定子沖片的產品品質和生產效率大幅提升。

不久之後，2022世界清潔能源裝備大會將在德陽召開，屆時，定子沖片綠色「無人車間」將作為示範應用場景之一，向廣大與會嘉賓進行展示。