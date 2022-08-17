閩推19措施 鼓勵民企創新發展

作為大陸民營經濟大省，福建省新發布推動民營經濟創新發展的19條措施，鼓勵和引導民營企業心無旁騖做實業，激發民營企業創新創造活力。

中新社報導，在15日召開的福建省傳承弘揚「晉江經驗」記者會上，福建省發改委副主任張文洋解讀這些新措施時指出，民營經濟覆蓋廣泛，是福建的特色、活力和優勢所在。19條措施充分吸收了民營企業和相關部門的意見建議，既注重產業政策支持引導，又著力滿足企業具體需求；既注重對標先進，又充分體現閩省特色；既注重為民營企業營造良好發展環境，又強調引導企業自身健康發展。

福建此次推出的19條措施，涉及培育民營企業、推動民營經濟轉型提升、拓展民營經濟發展空間、強化民營企業要素保障、優化服務等五個方面，是具有福建特色、便民利企的具體政策。

福建是著名僑鄉，也是港澳台民眾重要祖籍地。在19條措施中，福建官方提出深化與台港澳合作，支持民營企業融入兩岸融合發展示範區建設，鼓勵民營企業與台港澳企業共赴一帶一路沿線國家和地區開展產能合作。

在梯度培育民營企業、推動民營經濟轉型升級方面，福建鼓勵民間投資用好基礎設施REITs、政策性開發性金融工具等，積極參與數據中心、人工智能等新型基礎設施及相關領域投資建設和運營。

同時，福建充分回應企業關切，在提升民營企業智能製造水平、推進經濟數位化轉型方面，篩選一批智能生產線、智能車間和智能工廠優秀供應商，供民營企業選擇，並加快培育貿易數位化和電子商務平台龍頭企業。

「19條支持民營經濟創新發展的政策舉措，將著眼推動民營企業提升科技創新能力，加快轉型升級，開拓國內國際兩個市場、兩種資源，打造更多具國際影響力的產品和品牌。」張文洋說。