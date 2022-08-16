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湖南官員號召黨員幹部帶頭購房 「買了三套買四套」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
鄧碧波在房地產展示交易會開幕式發表講話。（微博短影音截圖）
鄧碧波在房地產展示交易會開幕式發表講話。（微博短影音截圖）

中國大陸地產市場持續低迷，有些地市房地產價格大幅下跌，各地政府政策大轉彎，由去年的限購令，變成如今的促銷令，各出奇招，希望刺激樓市。

網上流傳影片顯示，湖南省常德市石門縣縣委書記鄧碧波近日在2022年石門縣房地產展示交易會開幕式發表講話，號召現場的黨員幹部帶頭買樓，越多越好。

他說：「我希望在今天的會議上，我們各位同志們，各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套。」

近一個月以來，有多個縣市先後推出「鼓勵農民進城買房」政策，除了祭出「買房即落戶」，同時還有多項補貼。

吉林省長春市11日宣布最新購房補貼政策，針對農民和具備大學以上學歷畢業生或專業人員提供購房補貼，每平方公尺的購房補貼金額可達人民幣（下同）200元。

另外，貴州省晴隆縣也在8月3日公布新政，針對農民工購買商品住房者，將保留其土地承包經營權、宅基地使用權和集體經濟分配權。並研究開發適合農民工購買的信貸產品，支援農民工進城購房；研究土地增值收益合理分配機制，讓農民有錢買房。

四川涼山2日則針對農民提供置業補貼，包括蠶桑產業大戶、烤煙產業大戶購買新建住房者，年收入前100名，給予每戶1萬元購房補貼，第101～200名，給予每戶5千元購房補貼等。其他的林業、畜牧、果蔬的家庭農場大戶，給予每戶5千元購房補貼。

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