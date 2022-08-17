陸科技部+財政部 10政策促企業創新

為深入貫徹大陸中央、國務院關於企業創新的重大決策，大陸科技部、財政部15日公布近期聯合制定的「企業技術創新能力提升行動方案（2022—2023年）」，提出到2023年底，一批惠企創新政策落地見效，創新要素加速向企業集聚，各類企業依靠科技創新引領高質量發展取得積極成效，一批主要企業成為戰略科技力量，一大批中小企業成為創新重要發源地，形成更加公平公正的創新環境。

新華社報導，方案共10項具體行動內容，包括「推動惠企創新政策紮實落地、建立企業常態化參與國家科技創新決策的機制、引導企業加強關鍵核心技術攻關、支持企業前瞻佈局基礎前沿研究、促進中小企業成長為創新重要發源地、加大科技人才向企業集聚的力度、強化對企業創新的風險投資等金融支持、加快推進科技資源和應用場景向企業開放、加強產學研用和大中小企業融通創新、提高企業創新國際化水平」等。

據悉，此次印發的方案將依託官方技術創新工程部際協調小組加強統籌協調，會同有關部門、地方積極落實相關任務，形成提升企業技術創新能力的工作合力。2022年9月底前，廣泛部署動員，各部門、各地方制定貫徹落實行動方案的工作計劃，細化任務安排和職責分工。2022年底前，各部門、各地方結合實際制定發布具體的落實舉措，推出一批可操作的行動抓手和政策工具。2023年底前，推動各項舉措全面落地見效。

方案強調，各部門、各地方進一步優化科技投入結構，加大各類科技計劃對企業技術創新的支持力度，加強各類創新基地平台在企業的布局。充分發揮科技成果轉化引導基金和中央引導地方科技發展資金的作用，撬動更多社會資金支持企業技術創新。