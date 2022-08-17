陸1~7月用電量增3.4％ 民生漲最多

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
7月全大陸發電量8059億千瓦時，年增4.5％，增速比 6月快3.0個百分點。（新華網）
7月全大陸發電量8059億千瓦時，年增4.5％，增速比 6月快3.0個百分點。（新華網）

大陸國家發改委16日召開8月記者會，對於近期各地陸續出現限電措施，發改委指出，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，1至7月全中國大陸規模以上工業發電4.77兆千瓦時（4.77兆度），年增長1.4％，增速比上半年加快0.7個百分點。其中，7月全中國大陸發電量8059億千瓦時，年增4.5％，增速比6月加快3.0個百分點。

分品種看，火電由降轉增，年增長5.3％；由於來水偏枯，水電增長2.4％，增速比上月放緩26.6個百分點；風電增長5.7％，增速比上月放緩11.0個百分點；核電下降3.3％，降幅比上月收窄5.7個百分點；太陽能發電增長13.0％，比上月加快3.1個百分點。

從用電看，1至7月全陸用電量增長3.4％。其中，第一產業、第二產業、第三產業和居民生活用電量分別年增長11.1％、1.1％、4.6％和12.5％。

據中國電力企業聯合會測算，下半年全陸用電量年增長有望在7.0％左右，比上半年增速提高4個百分點左右。考慮到當前中東部氣溫較常年偏高，以及下半年宏觀經濟加快恢復，預計最終用電量增速可能還會高於上述預測數值。

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