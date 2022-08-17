上海臨港新片區 加速金融創新

在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（臨港新片區）即將成立三周年之際，臨港新片區金融發展再添新動能，按下金融業創新發展加速鍵。

中新社報導，「激盪新片區，成就新夢想」—臨港新片區三周年加快發展新興金融推進大會15日舉行。會上，臨港新片區發布「臨港新片區加快發展新興金融業行動方案」。

行動方案提出，到2025年，臨港新片區基本建成以智慧金融、開放融合、協同善治為特色的新興金融中心，金融業增加值年均增速超過25%。

據行動方案，臨港新片區將推進國際金融資產交易平台建設，推動總部經濟集聚，持續深化合格境外有限合夥人（QFLP）、合格境內有限合夥人（QDLP）和跨境貿易投資高水平開放等試點。同時，臨港新片區還將加快建設科技保險創新引領區，加強對科創企業的直接融資支持，加大對股權投資基金「募投管退」支持。

在行動方案中，臨港新片區提出「雙區協同與錯位發展有機結合、金融服務與產業發展雙向賦能、深化改革與擴大開放互相促進」三個基本原則，並明確了1+4的發展體系。

據臨港新片區黨工委副書記袁國華當日介紹，「1」是到2025年，基本建成以智慧金融、開放融合、協同善治為特色的新興金融中心。「4」是新興金融生態體系基本成熟，各類金融企業數量實現翻倍，全球金融資源配置能力進一步加強；大陸領先的金融科技中心基本建成，培育3家至5家具有國際知名度的龍頭企業和一批細分領域單項冠軍；金融改革開放試點取得重大進展，構建與國際高標準對接的金融服務體系，科技金融、跨境金融在大陸處於領先水平；金融產業貢獻更加突出，傳統金融與新興金融業態融合發展、齊頭並進，金融業增加值年均增速超過25%。

袁國華表示，為實現目標，行動方案提出金融科技、科技金融、金融支持貿易新興業態、航運金融、跨境金融、離岸金融、綠色金融、供應鏈金融8項專項行動。