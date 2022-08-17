天價月餅問題仍在 加強電商監管

大陸國家發改委政策研究室16日表示，天價月餅問題仍然存在，近期，發改委、工信部、商務部、市場監管總局等部門加強協同聯動，先後向13家行業協會、33家月餅製售和流通領域龍頭企業、100多家重點零售企業，以及主要電商平台進行政策宣傳，做好行業指導。

中秋節將至，大陸各大商場、電商的各式月餅早已擺上貨架，但今年的月餅市場卻迎來新變化。

實際上，8月12日，發改委微信公眾號便發文稱，為貫徹落實發改委、工信部、商務部、市場監管總局「關於遏制天價月餅、促進行業健康發展的公告」要求，發改委價格司召開主要電商平台座談會，瞭解電商平台規範月餅銷售相關工作情況。

公告顯示，從市場調研看，近年來，月餅線上銷售規模逐年增長，市場占比不斷提高，但添加名貴餡料、過度豪華包裝炒作月餅價格，以及混合銷售高價商品等現象時有發生，個別線上網店為私人定制單價人民幣數千元的月餅禮盒提供便利，為此「公告」將線上管道列為監管的重點領域之一。

事實上，上述「公告」於今年6月7日發布，對月餅類產品的價格、包裝材料、混裝要求、月餅券管理等提出了更為嚴格的規定，並明確要求對單價超過人民幣500元的盒裝月餅實行重點監管。同時，5月24日，市場監管總局會同工信部發布了「限制商品過度包裝 食品和化妝品」第1號修改單，於8月15日已正式實施。

發改委官員指，中國商業聯合會等6家行業協會發布拒絕天價月餅流通倡議，中國焙烤食品糖製品工業協會發布月餅行業安全品質誠信倡議，主要電商平台、中國飯店協會、中國酒店用品協會和酒店代表發起限制過度包裝倡議，各大電商平台正在積極展開平台治理，共同推動行業自律。今年中秋節前，該委將會同有關部門，認真做好市場巡查和監測，及時發現新情況新問題，加大市場監督檢查力度，目前市場監管部門正在組織展開相關集中整治行動。