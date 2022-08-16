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劉翔要賣ASML光刻機 大陸研究機構拆不起？
據財聯社今（16）日報導，一則「劉翔」賣荷蘭半導體設備商ASML光刻機的消息近日引起網上關注。而此「劉翔」非彼劉翔，他是開源證券研究所副所長及電子首席分析師。
據報導，早在一年多前，該分析師就已放出消息要出售這兩台光刻機，但並未引起輿論關注。一年以後，大陸國內半導體行業發生很大的變化，相關技術一再受到封鎖，同時國產半導體板塊行情火熱。於是，「劉翔賣光刻機」這一消息又受到關注和熱議。
有業內人士估計，這兩台光刻機可能是低階製程的，市場價格保守在人民幣5,000萬以上，但很少有研究所能拆得起。評論區中有調侃稱「不拆了！寫報告可惜了」，也有評價稱「想起十年前工程機械師賣挖掘機，都是泡沫最高點的繁榮景氣特徵」。
近期大陸半導體板塊行情火熱，加上美國商務部近日新增4項出口限制的相關消息，使得投資者對半導體行業的關注度重回高點，也使得賣了一年半導體光刻機設備的賣方首席突然「出圈」。
目前全球只有少數廠家掌握光刻機製造技術，如荷蘭的ASML、日本尼康、佳能、歐泰克、上海微電子等，ASML在光刻機市場占有壟斷性的地位，市占達70％至80％，其生產的DUV（深紫外光）和EUV（極紫外光）光刻機在中高端光刻機市場占據絕對性的優勢，通常售價在3千萬至5億美元。
現在光刻機可能有錢也不一定能買到，這次開源證券電子首席分析師劉翔要賣的「光刻機」是全球最大的半導體設備製造商荷蘭ASML公司生產，業內人士估計可能是低階製程的，所以才一年多都未賣出。
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