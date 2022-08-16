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紫光展銳增幅38%最大！2022上半年大陸手機晶片出貨排行出爐
集微網消息，調研機搆CINNO Research發佈數據顯示，2022上半年中國智能機SoC出貨量約為1.34億顆，同比下降約16.9%，前五大品牌中，紫光展銳與聯發科實現同比正增長。
2022年上半年大陸市場手機需求大幅下滑，其將深刻影響著上遊供應鏈，手機SoC首當其沖。2022上半年，中國智能機SoC終端出貨市場前五大品牌中，僅華為海思市場佔比同比下滑。
聯發科佔比約為42.1%，同比增加約7%，位於第一；高通佔比約為35.3%，位於第二；蘋果佔比約為16.3%，位於第三。紫光展銳同比增長約為38%，為同比最大正增長的品牌。與此同時，海思同比下降約達81.5%，同比降幅最大。
CINNO Research認為，華為手機出貨量下降，成為終端業務收入下滑的重要原因。第三方數據顯示，華為手機的總體出貨量大幅下滑，但是2022年第二季度比2022年第一季度稍有增長。
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