傳騰訊擬出清持股 美團一度閃崩10％

今（16）日港股下午盤交易時段有消息稱騰訊控股正考慮出售全部或絕大部分美團持股。消息傳出後，美團股價一度跌超10％。與此同時，騰訊控股一度跌超2%。

公開資料顯示，騰訊持有17%的美團股權，價值超過240億美元。此前有市場消息稱，騰訊計畫出售美團的全部或大部分股權。對此，騰訊方面回應：不評論傳言。

據鳳凰網報導，三位知情人士稱，騰訊近幾個月來一直在與財務顧問接觸，以研究如何執行對其所持美團股份的大規模出售交易。2014年，騰訊首先投資了美團的競爭對手大眾點評。一年後，大眾點評與美團合併成了現在的公司。

兩名知情人士稱，如果市場條件有利，騰訊將尋求在今年內開始出售。騰訊可能會透過公開市場大宗交易的方式出售所持美團股份，這種交易從行銷到完成通常需要一兩天的時間。與派息轉讓股份或與私人買家談判相比，這將是一種快速而平穩地出售股份方式。

騰訊、美團不予置評。騰訊最近一直在減持對其他公司的持股。去年12月，騰訊以派息的形式減持了所持京東股份的86％，價值164億美元。一個月後，騰訊又出售新加坡遊戲和電子商務公司SEA的2.6％股份，套現30億美元，此舉被視為在調整業務戰略的同時將其投資變現。

隨著騰訊考慮減持美團持股消息傳出後，其他騰訊投資的科技股受拖累，快手一度跌超5％，嗶哩嗶哩一度跌超4％。