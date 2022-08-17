疫情衝擊、服務業恢復緩慢 16~24歲青年失業率逼近2成創新高

中國國家統計局公布7月經濟數據，其中，16至24歲人口調查失業率高達19.9%，比上月上升0.6個百分點，再創新高。中國統計局表示，7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場，推高了青年失業率，同時社會新鮮人就業期待和市場需求存在一定差距。

據公布，7月分中國全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為19.9%、4.3%。中國企業就業人員周平均工作時間為48小時。

針對年輕人特別是16至24歲人口失業率創新高，中國統計局國民經濟綜合統計司長付凌暉表示，今年以來，青年就業壓力較大，失業率連續走高。7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場，推高失業率。

他並指，青年失業率高，一方面企業受疫情衝擊，生產經營困難，吸納就業能力有所下降。尤其是青年就業占比較高的第三產業（服務業）恢復緩慢，制約了青年就業。另方面，青年進入到勞動力市場，目前更多傾向於穩定性比較強的職位，求職期待和現實需求存在落差，也影響了青年的就業。

付凌暉說，中國就業形勢總體穩定，失業率連續回落。但也要看到，就業總量壓力和結構壓力依然存在。7月中國全國失業率總體水準還是高於上年同期，青年失業率仍處於歷史較高水準。下階段要繼續落實好各項穩經濟一籃子政策舉措，推動經濟持續恢復，積極助企紓困，擴大就業崗位，加大穩就業力度。加強對大學生等重點群體就業支持，推動就業形勢穩定。